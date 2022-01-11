COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不同疫苗效果差很大！新加坡曝：打科興染疫死亡率最高

▲新加坡日前透露數據顯示，打完莫德納疫苗後染疫死亡率最低，科興則為最高。（圖／翻攝自中國科興官方網站）
▲新加坡日前透露數據顯示，打完莫德納疫苗後染疫死亡率最低，科興則為最高。（圖／翻攝自中國科興官方網站）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-11 13:04:29

《四方報》報導，隨著Omicron病毒席捲全球，包括台灣在內的諸多國家紛紛推出追加施打第三劑的策略，關於疫苗廠牌的效力表現也成為關注焦點。新加坡日前透露數據顯示，打完莫德納疫苗後染疫死亡率最低，科興則為最高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，新加坡衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）昨（10）日將相關疫苗研究數據提交至國會，指出去年全國共802人死於COVID-19，其中555人未完全接種疫苗，儘管新加坡未接種者僅佔一小部分人口，卻佔了死亡病例的70%，顯示出有無施打疫苗所造成的顯著影響，未施打疫苗者更容易演變成重症。

而在施打完疫苗仍舊染疫死亡的247個案例中，不同廠牌的染疫死亡率皆有所差異。施打中國科興（Sinovac）疫苗者，每10萬人有11死；施打中國國藥（Sinopharm）疫苗則為每10萬人7.8死。施打輝瑞疫苗則為每10萬人6.2死；施打莫德納則為每10萬人僅有1死。數據顯示，中國科興疫苗死亡率最高，保護力最強的則為莫德納疫苗。

不過，王乙康也強調，這項統計未考慮年齡、施打時間等可能影響死亡率的因素，再加上樣本規模小，皆會影響精確性。儘管如此，外媒表示這項統計無疑將加深各界對科興及國藥疫苗效力的質疑，尤其是這兩款疫苗在包括東南亞在內的許多開發中國家被廣泛使用。

截至1月8日，新加坡已有大約87%的民眾接種完整疫苗。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀