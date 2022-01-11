不同疫苗效果差很大！新加坡曝：打科興染疫死亡率最高
《四方報》報導，隨著Omicron病毒席捲全球，包括台灣在內的諸多國家紛紛推出追加施打第三劑的策略，關於疫苗廠牌的效力表現也成為關注焦點。新加坡日前透露數據顯示，打完莫德納疫苗後染疫死亡率最低，科興則為最高。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-11 13:04:29
綜合外媒報導，新加坡衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）昨（10）日將相關疫苗研究數據提交至國會，指出去年全國共802人死於COVID-19，其中555人未完全接種疫苗，儘管新加坡未接種者僅佔一小部分人口，卻佔了死亡病例的70%，顯示出有無施打疫苗所造成的顯著影響，未施打疫苗者更容易演變成重症。
而在施打完疫苗仍舊染疫死亡的247個案例中，不同廠牌的染疫死亡率皆有所差異。施打中國科興（Sinovac）疫苗者，每10萬人有11死；施打中國國藥（Sinopharm）疫苗則為每10萬人7.8死。施打輝瑞疫苗則為每10萬人6.2死；施打莫德納則為每10萬人僅有1死。數據顯示，中國科興疫苗死亡率最高，保護力最強的則為莫德納疫苗。
不過，王乙康也強調，這項統計未考慮年齡、施打時間等可能影響死亡率的因素，再加上樣本規模小，皆會影響精確性。儘管如此，外媒表示這項統計無疑將加深各界對科興及國藥疫苗效力的質疑，尤其是這兩款疫苗在包括東南亞在內的許多開發中國家被廣泛使用。
截至1月8日，新加坡已有大約87%的民眾接種完整疫苗。