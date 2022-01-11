崔宇植爆《無間》警察黑暗內幕　朴敘俊BTS泰亨：好期待

南韓電影《無間對決》集結趙震雄、崔宇植、朴喜洵、權律、朴明勳等演員共演，故事敘述不遵守規則進行違法搜查行動的王牌刑警趙震雄，遭新進警察崔宇植監視後，引發一連串始料未及的警界風暴。崔宇植還透露，好友BTS防彈少年團成員V（金泰亨）、朴敘俊都很期待《無間對決》上映，他表示：「因為是我睽違兩年要在戲院上映的電影作品，所以身邊的人都很期待！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 趙震雄這次有別以往不修邊幅的形象角色，和崔宇植穿筆挺西裝帥氣辦案，模樣引起討論，崔宇植對此表示：「隨著穿著打扮的不同，行為舉止也會有所變化。很久沒有穿西裝演戲了，所以覺得很開心。一開始我所飾演的角色都穿著夾克、牛仔褲和球鞋，但從某個瞬間開始換上了皮鞋、穿著體面的西裝，思考方式似乎也產生了很大的變化。很希望我母親和父親能快點看到《無間對決》，想讓他們為我穿西裝的模樣打分數，我自己是很喜歡啦！」▲崔宇植出道以來，常被粉絲冠上「病弱美」、「小雞」等稱號。（圖／車庫娛樂）崔宇植出道以來，常被粉絲冠上「病弱美」、「小雞」等稱號，近期上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳時，被在同一家健身房健身的劉在錫揶揄「崔宇植都不好好運動」，只顧著和大家打招呼；崔宇植受訪表示自己2022年的新目標，就是讓體格變壯實，「其實我想嘗試更多樣的角色，很可惜的是，可能因為外型的關係，收到的角色類型有所侷限，所以我今年的目標就是努力健身。這並不是為了要獲得肌肉男的稱號，而是想詮釋過去無法挑戰的角色，想展現自己的獨特魅力，而產生了野心。」對於崔宇植，趙震雄也說：「乍看之下會覺得崔宇植似乎很柔弱，但大家在觀賞《無間對決》後，一定能看到他的成長，絕對會嚇一大跳！我自己是滿驚訝的，覺得崔宇植是位非常帥氣的演員！」《無間對決》1月14日在台上映。▲趙震雄（左）跟朴喜洵有精彩對手戲。（圖／車庫娛樂）男星替路人擋刀爆血！護士偷親他 《魯蛇》真相好Drama美女族譜公開！母胎女神比全智賢宋慧喬美 理由無法反駁Yumi打臉李靚蕾「警察等21天了」 陸風向變：蕾神翻車？