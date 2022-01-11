▲ Gogoro 啟動「智慧能源換電新時代」！目標 2022 年全台 GoStation 總數超越加油站

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進一步分析 2021 年每個月的機車市場銷售數據，發現燃油機車從 5 月開始，月銷量都較去年同期衰退 20% 以上，6 月甚至出現 44.2% 的巨大跌幅；但電動機車銷量在下半年的表現如倒吃甘蔗，從 6 月的 6,156 輛一路攀升到 12 月的13,876 輛，呈現 2.25 倍的成長；而品牌多、車種多的 PBGN 聯盟，因具備廣泛佈建電池交換網路的優勢，12 月的銷售量不只創下 24 個月以來的新高紀錄達到 12,789 輛，還比去年同期成長 30.7%，相較於燃油機車 12 月的銷售表現比去年同期大跌 33.5%。
電動機車騎士年齡層低於燃油機車年齡層
從購買機車的消費者年齡進行分析，發現 2021 年購買電動機車的車主中，75% 是 45 歲以下的年輕族群，因此全體電動機車車主的平均年齡，較燃油機車車主年輕 2.65 歲，電動機車已成為年輕世代的首選。全台各縣市中則以台北市、新北市和桃園市，電動機車的銷售表現最為亮眼，以台北市為例，2021 年 PBGN 聯盟電動機車銷售成長率高達202.5%，平均每賣出 5 輛機車，就有超過 1 台是 PBGN 聯盟的電動機車。
PBGN 聯盟所使用的 Gogoro Network 電池交換系統，在全台灣已佈建的換電系統 (Gogoro Network、Ionex 1.0、Ionex 2.0、Ionex 3.0 等) 中，平均在 20 位購買電池交換式電動機車的車主當中有 19 位以上都選擇 PBGN 車款。從台灣電動機車能源補充方式的變化趨勢也發現，從 2015 年電池交換電動機車的佔比只有 35.3%，到 2021 年的佔比已躍升為 96.8%。
Gogoro Network 基礎建設到位、服務總量與覆蓋率皆穩定成長
為迎接「智慧能源換電新時代」，Gogoro Network 也宣布到 2021 年底為止，已經在全台灣布建 10,477 個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到 93,428 個2，這些電池交換機櫃遍布在全台灣的 2,215 個站點。Gogoro Network 從 2019 年底開始積極佈建單一站點就有 120 個以上電池交換槽的 Super GoStation，截至 2021 年底全台已有 123 座 Super GoStation 站點。
上萬個 GoStation 電池交換機櫃遍佈在加油站、便利商店、量販通路、停車場、政府機關等各種不同場域。Gogoro Network 總經理潘璟倫在記者會上分析 GoStation 的在六都的分佈情況，台北市、新北市、台中市和高雄市的GoStation 站點數量都已經超過當地的加油站數量；以台北市為例， GoStation 電池交換站的數量已經是加油站的2.32 倍。此外，在六都當中，車主騎乘到 GoStation 的平均距離已低於 350 公尺，兩公里範圍內的區域覆蓋率在北北桃更已達到 93% 以上。
積極闢建國民遊憩踏青路線電池交換站
除了都會區的電池交換站供給上班通勤用途，為了進一步滿足廣大騎士們的多元需求，Gogoro Network 在 2021 年也一舉開通中部橫貫公路、嘉義阿里山風景區與南投日月潭風景區沿線各站點，不論是富貴角到鵝鑾鼻、合歡山到阿里山，Gogoro Network 都積極拓展多種國民遊憩踏青路線。
Gogoro Network 的服務自 2015 年開始營運，截至 2021 年底，Gogoro Network 的 453,300 位用戶共同貢獻，已累計騎行 45 億公里，等於減少 1.92 億公升的汽油消耗量，也相當於減少產生約 3.75 億公斤的二氧化碳，等同於 963 座台北市大安森林公園每年的二氧化碳吸附能力。
Gogoro Network 總經理潘璟倫同時宣布，2022 年 Gogoro Network 的五大計畫方向，包括 2022 年底前 GoStation 電池交換站點數將超越全台加油站總站數、繼續推動 Super GoStation 的佈建、持續與各級政府合作建置郊區偏鄉的電池交換站、持續優化網路提高客戶滿意度和發展多元智慧電池延役方案以響應循環經濟。
多元的能源網絡生態系 合作夥伴首度橫跨移動和非移動產業
記者會同時邀請 PBGN 聯盟旗下的 9 家合作夥伴，包括 YAMAHA 台灣山葉機車、宏佳騰智慧電車、PGO 電動車 、eReady 台鈴智慧電車、中華汽車 eMoving、威速登科技、Gogoro、義電智慧能源和晟明科技共聚一堂。從合作夥伴的龐大陣容即可發現，Gogoro Network跨足移動產業與非移動產業的能源交換網路。
從移動產業來看，市場上共有 39 款 PBGN 車款，全台更有超過 943 間 PBGN 銷售及維修通路，隨著更多品牌的電動機車加入市場，電動機車市場將會朝更蓬勃的發展方向前進。
在非移動產業的範疇，Gogoro Network 在 2021 年與義電智慧能源（ Enel X ）攜手，協助整合 Gogoro Network 電池交換站用電資源，當台灣電力公司發出調度指令時，協助供應台電做更急迫性且更有效的使用，共同穩定電網平衡和運作，透過三方的技術合作，達到更有效的能源管理，加速實現電網智慧化；接續與晟明科技跨界合作，讓 Gogoro Network 延伸至智慧物聯網 (AIoT) 應用，透過 Gogoro Network 智慧電池提供設置在路邊的智慧停車柱所需電力，為全台上百萬個路邊停車格和路外停車格中的部分車位，提供智慧開單、繳費、無紙化停車管理解決方案及穩定電源供給服務，實現智慧電池生命周期展延應用。
智慧化、數據化、電動化時代來臨
台灣近年在電動化運具的成長及發展表現相當卓越，無論在汽車或是機車市場，其主要原因歸功於能源補充基礎建設到位，各大車廠積極努力投入電動化發展，及政府政策的大力支持，進而發展出良好與完善的選車、購車、用車環境。