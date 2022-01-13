兩教團發聯合聲明　反私校退場條例容校產歸私

私校退場條例現正於立法院院長協商階段，可能於此次臨時會通過。不過兩大教團昨（12）日發出聲明指出，據傳目前教育部要將私校退場條例第21條，有關私校退場剩餘校產歸屬對象，除了原規劃之中央或地方政府、私校退場基金、公立學校外，在私校高層遊說下，試圖追加「私人興學基金會」為歸屬對象。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-13 09:42:48｜2022-01-13 09:43:11
全教總與教師工會針對私校退場條例發布聯合聲明表示，私校退場條例可能將第24條的專案輔導學校三年內仍得改制、合併、改辦的爭議，只去除「改辦」，卻保留「三年內得改制、合併」，使學校辦到倒閉卻還有機會假借辦中小學來規避退場，或藉「私私併」讓私校董事會之間私相授受，規避校產原應歸公重新規劃使用，如同幫私校校董暗渡陳倉。
聲明強調，私校退場應直接交還予政府重新規劃，而不該容許私自「捐助」予「私人興學基金會」或其他財團法人，原因包含，私校的財產將無法真正由政府重新規劃與使用，只能夠由基金會再轉手予特定「私立學校」。
教團認為，退場學校的土地建物基於其地域限制，轉贈私立學校只會限定「特定對象」，相當可能仍存有私校校董預先勾結交換利益的可能，私校剩餘財產多數為土地或建物等「不動產」，需要維護與管理才能妥善再利用，性質截然不同於過去私人興學基金會管理的「捐款經費」，可靠分配經費即完成任務，私人興學基金會編制人力薄弱，僅有三位兼任助理與一位兼任會計人員，無法與政府有專業人力且要依法行政比擬，難以期待能公正並妥善處理複雜的私立學校土地建物予合適對象使用。
最後，兩教團呼籲立法院，退場條例攸關高教百年大計與鉅額的公共校產歸屬，絕不容許私校校董或其利益團體政客交換妥協。