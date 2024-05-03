貴婦奈奈男友雙親今晨抵台 調查局將夫妻上銬押解歸案畫面曝光
網紅貴婦奈奈（蘇陳端）與男友黃博健、名醫公公黃立雄涉嫌吸金，在6年前捲款10億潛逃至加拿大，3人都涉嫌詐欺遭調查局通緝。據悉，黃立雄與妻子黃林麗真聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，因兩人具通緝犯身份，在加拿大申請庇護遭拒，因屬違法居留，為此主動聯繫調查局人員，表示願意返台說明案情。兩人已於今（3）日清晨抵達桃園機場，由調查人員上銬戒護前往解送歸案。
社會組／綜合報導
據了解，黃立雄與黃林麗真在調查局與加拿大執法單位合作下，2日從加國遣返回台，搭乘搭乘長榮航空BR35航班，於今日清晨5時30分抵達桃機，隨即由調查局人員將兩人逮捕，並宣讀相關權益告知，同時上銬執行再搜索。移送過程中，兩人面容木然、面對大批媒體不發一語。
上午6時50分，黃立雄夫妻抵達台北市調查處，經確認身份後分別將黃立雄解送至台北地檢署歸案，黃林麗真則另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，將解送士檢歸案。
調查局新聞稿指出，黃立雄為杏立博全醫美診所登記負責人，於2018年間與該診所實際負責人黃博健及杏立生技股份有限公司負責人蘇陳端等，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金達新台幣近2億元。
全案由台北市調查處偵辦，由於黃立雄等3人出境未返，經台北地檢署傳喚及拘提無著，2019年1月8日發布通緝；黃立雄配偶黃林麗真則因另涉他案遭士林地檢署於 2019年10月28日發布通緝。