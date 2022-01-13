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台南市立醫院風濕免疫科葉宏明醫師表示，類風濕性關節炎是一種常見的自體免疫疾病，女性患者大約是男性的三倍，發病機會高的原因主要與染色體和荷爾蒙有關，研究發現，X染色體和荷爾蒙也容易讓女性患者的病情嚴重程度高於男性。除此之外，女性病友除了要面對自己疾病和承受治療過程的艱辛外，還要背負晚婚及懷孕的家庭期望與責任，因此經常承受龐大身體、心理及社會壓力。
葉宏明醫師補充說明，根據針對612位慢性免疫疾病女性病友的調查研究顯示，51%病友因病痛及種種擔憂而沒有積極的計畫是否要懷孕，甚至大半病友會因莫名恐懼疾病的不良影響而不敢懷孕。另外也有46%病友會擔心疾病影響新生兒健康；23%會擔心無法順利受孕、懷孕直到生產。除此之外，38%慢性免疫疾病病友缺乏治療對懷孕影響的知識；另外有32%病友在懷孕期間沒有受到良好的治療控制，足見提升女性類風濕性關節炎患者疾病治療意識及正確懷孕治療認知仍是相當重要的課題。
育齡婦女治療慎防副作用 專用生物製劑造福女性患者
女性病友在懷孕前、中期和生產後的病情控制相當重要！葉宏明醫師指出，雖然非類固醇消炎藥及免疫抑制劑是常見的類風濕性關節炎治療用藥，不過並非每位女性病友或懷孕患者都適用，例如腎臟功能不佳、消化性潰瘍的病友，服用非類固醇消炎藥就要小心監控副作用；也不鼓勵孕婦在懷孕20週後使用某些非類固醇消炎藥，防止罕見嚴重不良事件影響胎兒腎臟。另外，有些育齡婦女持續使用某種免疫抑制劑治療，若之後想要懷孕，就必須停藥3-4個月。
備孕治療超前部署 歡喜迎接新生命
葉宏明醫師表示，近年來生物製劑的使用，已經可有效消除關節腫痛、防止關節遭受破壞，也能防止已受破壞的關節繼續惡化。隨著醫療技術持續進步，目前已有適合懷孕患者使用的生物製劑，不容易通過胎盤影響胎兒，可以抑制免疫系統，減輕發炎作用。由於類風濕性關節炎的治療已進入個人化治療階段，對於有備孕計畫的女性患者，可以在懷孕前仔細跟風濕科專科醫師充分溝通討論，選擇適合的治療計畫，也相信在風濕科、婦產科及小兒科醫師共同合作下，可以讓懷孕患者歡喜迎接新生命到來。
資料來源：健康醫療網 珍愛女性超前部署 類風濕性關節炎想「孕」免煩惱
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