出遊5台車油錢怎分？他提全部平分 內行勸：這招有Bug
一大群朋友共同出遊時，可能會對於如何平分油錢感到苦惱，近日，有網友苦惱發問，與朋友出遊開5台車，但因出發地點皆不同，最後才到南投會合，導致某些車沒有載滿，因此他便想出，全部人一起平分所有車的油錢，但內行則勸，其實看似公平的平分法，是有Bug的。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 11:06:12
原PO於《PTT》苦惱發問，自己是主辦人，打算與朋友共15人一起到南投旅遊，總共開5台車，但因出發點有高雄及台北，且因是三天兩夜的行程，蠻多共同的東西會交給某些車去載，而導致有些車沒載滿人，讓他十分苦惱該如何平分油錢。
他表示希望可以公平解決油錢的問題，因此打算各車的油錢加總後除以人頭，最後分成五份給各車車主，他也表示「而我自己是最省油的車，且載滿人，並非既得利益者，請問油錢用這種算法合理嗎？」
對此內行人則表示此方式有Bug，「我們都各車處理，畢竟油耗不一樣」、「各車自結。開車有折舊跟硬體消耗，油錢只佔金錢成本的1/3而已吧。還沒算人力咧」、「裝備車不載人另外抓出來算，因為有高雄或台北出發，油錢不會一樣，每台各自算」、「其實算油錢過路費對車主都還是虧拉，開長途累加上，幾百公里的車子耗損保養費，我們出去玩永遠多給車主」。
也有人建議原po「搭車的每人給開車的500-1000差不多」、「先收一筆，有多的回程路上再拿出來買東西大家吃一吃」、「不熟的話先算好吧！建議多收一點，開車的很累」、「沒出車的人每個丟五百，平均之後給車主」。（編輯：鍾怡婷）