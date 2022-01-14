小一國文「ナ」加「土」是啥？正解曝光 網崩潰：誰會啦
這究竟是在考學生還是考家長？國文是台灣民眾從小一定要學習的科目，不過有時候連小學生的作業也會考倒大人！一名媽媽日前分享小孩的作業，沒想到貼文一出網友也哀號了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 16:06:19
這名媽媽在《爆廢公社》發文，表示日前幫自家國小一年級的小孩看作業時，其中一項題目是以部首「ナ」組合創造，寫出正確的字。前三題小孩都依序寫出正確解答，但是最後一題「ナ」加「土」卻讓媽媽也百思不得其解，只好在網路上求救，並且寫下：「這小一的國字是…？是在說媽媽我讀書少嗎…」。
網友看了PO文後紛紛表示：「第一直覺我竟然看成日文，想說ナス+エロ…？？」、「是『生』嗎？」、「在、庄？」、「老師其實是想考家長吧」、「我看見刁難的刁」、「我一度以為老師在教五十音」、「ナ阿，有什麼問題嗎？來，跟著老師念一遍，Na~」。
另外也有網友提出正解，這個字可以讀做「ㄗㄞˋ」或是「ㄕㄥˋ」，而教育部異體字字典裡確實有收錄此字，念「ㄗㄞˋ」時則是「在」的異體字，讀「ㄕㄥˋ」時是「聖」的異體字，不過同時也有人說「教育部異體字字典有收這字。不過這超過小一的範圍了吧？」、「誰會知道這異體字啊～」。（編輯：陳珮瑜）