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如同第一張圖，新冠疫情進入第三個年頭，世界卻面臨前所未有的病例激增，上週日全球新冠病毒病例的7天平均值攀升至242萬例，幾乎是2021年4月達到的峰值的三倍。由於Omicron變異的出現，許多國家目前都看到了浪湧，更像是一堵「垂直的牆」，而不是之前的波浪中看到的穩定攀升。在美國，新冠病毒感染人數飆升至新的高度，在過去7天裡，超過550萬個新病例登記在案，美國7天平均新增感染人數首次突破70萬，每日病例首次突破100萬，遠遠超過以前的所有記錄。
大多輕症不會比較好 醫療量能受嚴峻挑戰
Omicron明顯是一個挑戰醫療管理的變異株，雖然目前看似較少攻擊下呼吸道造成重症、較少的加護病房重症資源，但目前感染上升的空前速度，由於數百萬人同時感染與隔離，幾乎是肯定佔床使衛生系統超過負荷，在資源上排擠其他重症造成整體的危險。根據美國公共衛生部，目前美國19個州的公費ICU病床容量減少到15%或更少。
截至週四，美國德克薩斯州、阿拉巴馬州、羅德島州、新墨西哥州和密蘇里州五個州的平均免費容量為10%或更低。得克薩斯州的公費ICU床位最少，約為7%。從數據中可以看出，南部和中西部各州受到了不成比例的影響。住院的人數同樣創下新高，本週超過15萬人，在許多受災嚴重的州，確診或疑似患者已佔滿可用 ICU 床位的三分之一左右，這很可能還是染疫總人數過大造成需要重症照護者的數量提升
華盛頓州宣布停止非緊急醫療（在台灣就是降載），拜登總統宣布向另外六個州部署增援小組。1月和2月共有1,000名軍事醫務人員可能被派往全國各地分擔超載的醫院。
大量兒童感染難單獨隔離 台灣一旦爆發如何因應？
自新冠疫情以來，18歲以下的患者目前大約佔2%，但Omicron超過了7%，美國CDC統計每100,000名0-4 歲兒童有5.3人感染住院，是11月下旬的兩倍多。年齡較大的孩子狀況則與 2021 年的Delta浪潮相似。
到目前為止，尚未建議五歲以下的兒童接種冠狀病毒疫苗。
在當前的 Omicron 浪潮中，美國在醫院接受治療的兒童人數一直在上升。特別是五歲以下住院人數一直在增加，住院的兒童最常見的潛在疾病是肥胖，佔三分之一、其次是哮喘，約佔16%，而近一半住院的兒童沒有潛在疾病。美國於11月3日開始為5至11歲的人接種疫苗，截至1月3日，大約25%的5-11歲兒童接種了一劑以上疫苗，大約16%的兒童完全二劑疫苗。
所以這樣也不難理解，我們是應該要準備集中檢疫所來接受無症狀與輕症，至於兒童染疫者的管理應對，由於一旦爆發也變主要問題之一，也沒有成年人可以單人隔離這麼單純，也許要另外討論並參考別國作法了
第三劑疫苗勢在必行 盤點全球接種進度
順便補一下第三劑的全球進度。印度，是本週開始提供加強針的最新國家，首先是醫療人員和60歲以上長輩。雖然許多歐洲國家，已經轉向使用BNT和Moderna等mRNA疫苗混打做第三針，但印度堅持使用相同的第三劑Covishield （印度廠AZ疫苗），也就是AZ連三的組合有在印度出現。
儘管以色列是第一個提供加強注射的國家（也是疫情初期接種最快的國家），但就加強接種的總人口而言，該疫苗先驅已被智利超過，智利最近超過百分之60的人口接受了加強疫苗。英國在加強針賽局中也處於領先地位，而歐盟和美國則落後。丹麥、愛爾蘭、比利時、德國、奧地利和意大利等個別歐盟國家
加強注射的比例超過了40%。在第一次疫苗接種運動中起步緩慢的兩個國家，日本和韓國，現在走上了不同的道路，韓國進展迅速，日本幾乎沒有開始。
文章來源：姜冠宇醫師 Pro'spect
資料來源：健康醫療網 Omicron多輕症，打疫苗不如直接染疫？ 醫：嚴重公衛衝擊
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