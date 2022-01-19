名家論壇》黎榮章／國民黨3連敗！朱立倫面臨政治危機？

我是廣告 請繼續往下閱讀
比較朱立倫3個不同時間點的網路正負聲量，發現他當選黨主席時的正負面聲量，都比公投後、雙林選戰後高出2到3倍。網路好感度（P/N值）部分則是剛當選黨主席時最高，當時民進黨剛從本土疫情當中回復，聲勢仍低，外界對朱立倫回歸黨主席一事，仍抱持相當程度的期待。
而公投與雙林之戰後比較，朱立倫在雙林之戰後P/N值稍有回升，顯然民眾對國民黨家務事已經失去興趣，外界批評討論聲僅止於選後1、2天，好感回升對朱立倫來說是好事，他應趁外界對他不滿程度緩和之際，慎防不滿聲浪在黨內悶燒，抓住2022提名的時機，以及近來熱議的福島食品議題，展現領導能力，讓支持者重拾信心。
進一步分析網路上近1萬則在雙林之戰後批評朱立倫的負面留言，並進行內容的類聚分析，可發現最主要的聲音是「領導力不佳、過於個人政治算計」等，具體內容有如類聚結果前三名揭示，聲量最高的是「批評朱只想做總統」，約佔總體聲量的21.9％、其次為「批朱沒在選戰中盡心盡力」，聲量12.1％、第三則是「批評朱選後神隱」，聲量10.4％。
然而，國民黨長期以來都面臨在野時期選戰不若民進黨團結、黨中央與地方意見難統合等狀況，朱立倫在公投、雙林之戰也面同樣困境，國民黨的「團結問題」，可說是冰冬三尺，非一日之寒。甚至當黨內有人呼籲大刀闊斧、強硬要求團結時，也有可能面臨批評，例如戰鬥藍發起人趙少康在公投期間呼籲，呼籲朱立倫下令「14個縣市首長都要辦一場（宣傳活動），不辦的下次就不提名」，激進言論當時也引發黨內不少人士不滿，國民黨這種長期問題想一夕改變，恐非易事。
針對朱立倫而來的不滿聲浪，整體而言，並非網友關心重點，主要仍屬於國民黨內部問題，而朱立倫面對黨內批評，強調他定會擴大決策圈，歡迎趙少康、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜等人來共同決策。畢竟距離年底九合一選戰還有一段時間，民進黨更有Omicron防疫、大新竹合併、福島食品等議題要戰，朱立倫若能將個人政治得失放一邊、放低身段全力促成國民黨團結整合，並趁選舉過後，輿情關注焦點從選舉轉移向其他執政議題之際，扮演好在野黨監督工作，那國民黨年底選情仍有扳回一城的機會。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]