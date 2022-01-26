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特企／AiLock智慧鎖首創「沉浸式體驗服務」全台櫃點諮詢

▲宥勝說，AiLock智慧鎖不僅可為家提供充分安全感、提升生活便利性、兼顧人性化的需求。（圖／品牌提供）
▲宥勝說，AiLock智慧鎖不僅可為家提供充分安全感、提升生活便利性、兼顧人性化的需求。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-26 10:55:26

「想入手智慧鎖，網路看來看去不知道怎麼挑、又擔心自己家大門不適合…」「會不會很難操作設定啊？」「不必帶鑰匙是什麼感覺？無法想像…」。為解決以上困擾，台灣原創品牌AiLock智慧鎖，首創「全台櫃點沉浸式體驗服務」，消息一出馬上吸引許多觀望許久的人前往躍躍欲試，究竟有何看頭，農曆年前各AiLock智慧鎖門市湧入體驗人潮，由專人提供與一對一的體驗和諮詢服務。

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從開創「AiLock」品牌智慧鎖，到通路策略及佈局的鎖王，是台灣智慧服務董事長洪錦輝，創業前擔任過台積電處長，他表示，沉浸式體驗當道，這股風潮也吹向了智慧電子鎖，為了能夠讓大家更直接、完整體驗產品所帶來的安全及便利性，由藝人宥勝代言的台灣原創品牌---AiLock智慧鎖，首創「全台櫃點沉浸式體驗服務」，獨創「一站式服務」，可至櫃上實際操作、電子鎖安裝在自己家模擬狀況，出入開關門都有指紋、密碼、聲控、感應卡等七合一解鎖的超高速便利生活，在專櫃都能全部體驗到。現在不再需要爬文、研讀難懂又龐大的網路資訊、生硬記下不熟3C規格；來櫃上、服務人員立即化身你專屬的行動導覽，設定、操作通通手把手教到會。另外，靠櫃時別忘了，順手拍攝家中大門照片至櫃上，讓專人評估介紹，就能一站式選定、最適合你家配置的智慧電子鎖。

根據各門市統計，實際走訪與現場體驗人潮做市調，獲得消費者的好評價，體驗後購買率高達95%！洪錦輝指出，智慧鎖就是要靠體驗帶動靠櫃人潮及買氣！如此便捷的購買體驗，說明了現代人對便利及安全生活的重視。並可看出民眾對值得信賴、有完善售後服務及能實際體驗產品的優質台灣品牌，是相當的喜愛。

宥勝說，AiLock智慧鎖不僅可為家提供充分安全感、提升生活便利性、兼顧人性化的需求，這樣高於期待的安心體驗，也難怪靠櫃體驗後，都毫不猶豫地為自己的家添購一台，為家人鎖上安心。它到底有什麼令人著迷的特色？由專家洪錦輝來解鎖：

1. 全台獨家的電子鎖體驗，僅AiLock智慧鎖獨有，不怕沒體驗過，不敢下手。

2. 搭載美國晶片大廠Cypress，指紋開門僅需0.3秒，進出門免去繁瑣鑰匙。

3. 遠端APP遙控解鎖，再也不用把鑰匙藏地墊。

4. 聲控Siri、Google語音助理開門；大包小包沒關係，開門就出一張嘴！

5. 開關門動態讓LINE通知你，隨時掌握家門狀態。

6. 關門即自動上鎖，金魚腦不怕忘關門。

7. 門市價就是含安裝的一口價！不坐地起價，好安心。

8. 台灣品牌搭配國際Intertek耐用度認證，從服務到品質都是精品級。這也是消費者選AiLock智慧鎖的真實心聲。

在農曆年節期間，AiLock智慧鎖祭出限時特惠活動：即日起至二月十四日，於全省AiLock智慧鎖專櫃門市，優惠1購買任兩隻主鎖系列電子鎖，AiLock幫你去尾數，現省1600元；優惠2購買任主鎖＋小鎖，組合優惠價3萬元，現省1300元。

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