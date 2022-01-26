特企／AiLock智慧鎖首創「沉浸式體驗服務」全台櫃點諮詢

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根據各門市統計，實際走訪與現場體驗人潮做市調，獲得消費者的好評價，體驗後購買率高達95%！洪錦輝指出，智慧鎖就是要靠體驗帶動靠櫃人潮及買氣！如此便捷的購買體驗，說明了現代人對便利及安全生活的重視。並可看出民眾對值得信賴、有完善售後服務及能實際體驗產品的優質台灣品牌，是相當的喜愛。
宥勝說，AiLock智慧鎖不僅可為家提供充分安全感、提升生活便利性、兼顧人性化的需求，這樣高於期待的安心體驗，也難怪靠櫃體驗後，都毫不猶豫地為自己的家添購一台，為家人鎖上安心。它到底有什麼令人著迷的特色？由專家洪錦輝來解鎖：
1. 全台獨家的電子鎖體驗，僅AiLock智慧鎖獨有，不怕沒體驗過，不敢下手。
2. 搭載美國晶片大廠Cypress，指紋開門僅需0.3秒，進出門免去繁瑣鑰匙。
3. 遠端APP遙控解鎖，再也不用把鑰匙藏地墊。
4. 聲控Siri、Google語音助理開門；大包小包沒關係，開門就出一張嘴！
5. 開關門動態讓LINE通知你，隨時掌握家門狀態。
6. 關門即自動上鎖，金魚腦不怕忘關門。
7. 門市價就是含安裝的一口價！不坐地起價，好安心。
8. 台灣品牌搭配國際Intertek耐用度認證，從服務到品質都是精品級。這也是消費者選AiLock智慧鎖的真實心聲。
在農曆年節期間，AiLock智慧鎖祭出限時特惠活動：即日起至二月十四日，於全省AiLock智慧鎖專櫃門市，優惠1購買任兩隻主鎖系列電子鎖，AiLock幫你去尾數，現省1600元；優惠2購買任主鎖＋小鎖，組合優惠價3萬元，現省1300元。