許書華因家庭衝突迷失自我 談婆媳問題遭疑「偷說壞話」
擁有「防疫女神」稱號的家醫科醫師許書華，去年與老公徐得愷一同主持《家有許事》後，近日又新增作家身份，將歷年來兩性議題文字創作，集結為「親愛的，妳還可以是妳自己」一書。書中結合學理與實際案例，分析女性從婚前、婚後，以至於成為母親的過程中，角色轉換對女性生理、心理的雙重影響，以及對夫妻關係造成的衝擊。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-26 22:00:00
兩性相處一直是婚姻經營的一大課題，身為二寶媽的許書華坦言，自己也曾因職業家庭衝突產生自我懷疑，但現在更懂得聆聽自己的想法，不再執著討好他人，而是做真正的自己。由於書中有談及婆媳相處的議題，許書華笑說：「婆婆看完問我是不是在偷寫她壞話！」這樣的反饋也讓她哭笑不得。
進入婚姻後的許書華身兼妻子、母親及媳婦角色，卻又希望可以兼顧職涯發展。不過，無法符合角色期待的挫折、工作上的不如意，加上旁人的閒言閒語，讓她一度懷疑自己：「我似乎無法成為100分的老婆、100分的母親，好像很失敗。」
許書華曾為了迎合大家的期待，一度迷失自我，幾經思索後，許書華從衝突中重新自我檢視，決定由自己掌握每個角色的努力程度，而非要求每件事做到100分，把更多的資源投注在她重視的領域：「像是家庭、孩子或是我跟先生之間的關係。」至於其他人的評價，她輕描淡寫表示：「那些真的不是這麼重要，因為當你試圖討好每個人，就代表你的原則會隨不同人異動，那就不是你真實的樣子。」
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