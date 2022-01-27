巷仔內／疫情、抵制、烏俄衝突陰影下　北京冬奧即將開幕

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北京冬奧倒數不到10天就要開幕，在Omicron變種強勢橫掃多國、Delta變異株的威脅也仍未消失下，要確保冬奧不成為散播病毒的場域，確實充滿挑戰，以去年的東京奧運來說，賽前賽後皆傳出多起感染，也加劇了當時日本本來就不樂觀的疫情。此次冬奧舉行前，其他省市不說，光北京市就接連出現新冠本土疫情，隨著各國選手陸續抵達，入境檢測出陽性的案例也持續在增加。
全球參賽隊伍接踵而至，而中國仍執行嚴格的「清零」戰略，即透過所謂的「閉環管理」，藉著將已接種過疫苗的媒體人員、運動員、觀眾隔離在巨大的「氣泡」，限制只能在冬奧會場活動，參加活動僅限與訓練、比賽和工作相關，還將使用專用交通系統，並對所有相關人員進行每日核酸檢測。有鑑於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，北京冬奧組委會也已於1月中旬宣布，改變原定的售票政策、不公開銷售門票，同時要求進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明以外，人員抵京後72小時內需再進行1次核酸檢測，希望能解決疫情風險。
然而，儘管當局採取強硬的封防措施，仍難敵變種病毒的擴散速度，不少流行病學家擔心，冬奧及Omicron變種病毒，將給全球帶來難以預估的風險，畢竟病毒不長眼，稍有隙縫便可能趁虛而入。
此外，有關中國的清零政策，近日也已在國際掀起質疑聲浪。由於新冠病毒狡猾多變，與2年前疫情剛開始時已經不同，越來越多國家皆放棄清零、選擇與病毒共存，並陸續解除或放鬆防疫限制。中國的零容忍政策，固然對壓制疫情蔓延、降低確診病例、減少死亡人數起到一定作用，但相對也難以靈活調整；假使國際疫情還要持續一段時間，繼續堅持清零，恐怕只會危害中國自身經濟，並加劇國際供應鏈缺乏危機。
二、多國的陸續抵制
近年香港反送中、國安法實施，以及新疆強迫勞動、集中營等事件爆發，讓中國的人權問題越發浮上檯面，與西方的齟齬也越來越明顯。美國早在去年12月初便開出第1槍，宣布由於中國在人權方面的「暴行」，將不會派政府官員參加北京冬奧，以此反對中國在新疆持續進行的種族滅絕和危害人類罪行，向中國加大施壓。在那之後，針對北京冬奧的「國際抵制潮」便成為了一股趨勢。
目前明確宣布外交抵制的國家，包含美國、英國、澳洲、加拿大、立陶宛、丹麥，其中美國、澳洲、加拿大更特別指出，這決定是出於對中國境內人權迫害的疑慮。不過，也不是所有不派遣代表團前去北京的國家，都是以人權為出發點，就如紐西蘭、奧地利、瑞典和荷蘭，未派遣代表團的理由就是疫情考量，而非外交抵制，甚至直言先前就已做好決定，無關英美等國宣布外交抵制的時間。
越來越多國家拒派官員，大多都被中國以「奧運遭政治操作」、「違背奧林匹克憲章」等理由駁斥，堅稱這些行為對北京成功舉辦冬奧，不會有任何影響；但無論如何，抵制的發生畢竟不光彩，仍讓這場體育盛事黯淡不少。
三、遭人權組織質疑藉冬奧洗白
來自主權國家的抵制聲浪一波波，民間人權團體同樣也不看好這次的冬奧，包含《人權觀察》多個組織在內，皆批評北京冬奧的舉行，是建立在北京對維族穆斯林，以及對香港和西藏的壓迫。
這樣的背景下，其實不難聯想，中國國家主席習近平是否藉冬奧一事，擦亮中國在國際舞台上的形象招牌，並設法轉移外界對中共鎮壓公民社會的關注。簡言之，這次的冬奧本身也許就蘊含政治成分，用於掩蓋中共的壓迫政策，進而達到宣傳效果。
在這個過程中，國際奧林匹克委員會（IOC，簡稱國際奧會）也多次挨批，稱它已淪為保護中國、維護北京冬奧不遭抵制的打手，認為國際奧會不該把舉辦奧運的機會給予專制政權，讓奧運成為被利用來支持其統治的棋子。
四、使用3C用品也有被監控風險
中國社會資訊不透明、民眾生活在監控之下，是國際社會共知的事實，因此資訊和隱私安全也成為本次冬奧的重要爭議。荷蘭與比利時的奧林匹克委員會，近日都曾呼籲將前往冬奧的運動員與工作人員，避免攜帶個人手機、筆記型電腦，甚至配了新的通訊設備，希望保護選手個資不受中國監控。
此外，北京冬奧會官方規定，與會者必須安裝手機應用程式「冬奧通」，好透過App登錄健康系統，監測並報告健康狀況，以此做為加強防疫的手段之一。不過，該款App卻在加拿大網路監控組織「公民實驗室」（Citizen Lab）的研究中被發現，存在著嚴重的資安漏洞，除了內建審查制度、含有疑似用於審查的關鍵字清單以外，使用者還可能會在無意之間洩漏自身訊息。
在中共這樣龐大的監控體系之下，中國的科技公司與國安當局共享信息，其實並不是件奇怪的事，運動員在冬奧期間的一舉一動，對北京來說可能都是透明的，西方國家的擔憂並非空穴來風，而且早在冬奧進入大眾視線前，東西方之間，有關科技安全、資訊安全的爭議也已經持續了數年。
五、牽動烏俄局勢的疑慮
近期討論熱度頗高的地緣政治事件，即烏克蘭與俄羅斯的衝突，也是導致這次冬奧蒙塵的原因之一。乍看之下與北京冬奧扯不上邊，卻關係著衝突可能被引爆的時間問題。
單從歷史方面來看，數十年來，與中國有關聯的幾場奧運會，都曾伴隨俄羅斯的軍事入侵行動。時間最近的2次，先是2014年的索契冬奧，習近平曾出席並展示對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持，那時俄羅斯與西方關係惡化，開幕式上的大國領導人寥寥無幾，過了1個月就發生克里米亞危機，俄羅斯吞併了克里米亞半島，並入侵烏克蘭東部。再往前推，則是2008年的北京奧運期間，俄羅斯入侵喬治亞一事，當時喬治亞政府與南奧塞提亞地區爆發戰爭，俄羅斯軍隊火速介入，事後更承認南奧塞提亞以及阿布哈茲獨立，喬治亞因此喪失大片領土，不少輿論都相信，這是俄國對喬治亞可能加入北約，以及對南奧塞提亞親俄勢力高漲的反應。
若以外交面向來看，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）1月26日也在視訊會議中提到，俄國不排除會在即日起到2月中旬之間出兵烏克蘭，但由於蒲亭本人也將會參加北京冬奧開幕式，考量到習近平的面子問題，所以研判蒲亭會避免在北京冬奧開幕時入侵烏克蘭，至於之後的局勢會如何演變則沒人說得準；在戰爭隨時可能爆發的前提下，也掃平北京冬奧本已所剩無幾的正向感。
六、結語
距離北京上次舉行奧運盛事，已經過去14年，在這10多年間，中國的社會氛圍改變了許多，更多的是民族主義情緒，以及與西方的敵對關係。
不同於2008年的北京奧運，現在的中國，似乎已經不屑再討好國際，也不再追求於國際舞台上證明自己，而是著重宣傳在習近平治下，中國如何變得更富庶、更強大的「願景」。然而，改變的並不只有中國，在經歷新冠疫情摧殘、病毒溯源爭議、香港一國兩制覆滅、新疆種族滅絕這些事後，外界對中國能否成功走向民主，彷彿也已不再抱有期望。
雖然體育盛事應避免與政治掛勾，這是國際社會的普遍共識，但無可否認的是，在習近平領導下的中國，與西方陣營齟齬漸深，戰狼出征、辱華指控、稍有不合動輒便抵制，在在強化了歐美的反中意識，也注定了北京冬奧在還沒開跑前，就已經深陷政治風暴。
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