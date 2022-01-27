特企／今年首場椰林講堂圓滿落幕　碰撞AI新火花！

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孫基康以「永續發展」為主軸，提到多年來微軟對AI的研究和投資，進而延伸至微軟如何實現企業社會責任，運用AI科技面對未來氣候變遷所帶來的挑戰，包含降低碳排放、促進永續發展等。他最後引用微軟董事長納德拉的話「科技有其重要的責任和使命，那就是保護地球，並協助企業轉型以推動永續發展。」期許科技能賦能地球上的每個人，成就非凡。
下午的座談則由教育部前部長吳清基與淡江大學講座教授劉金源分場主持「通識教育 雲地合一」及「通識教育精進計畫交流發表論壇」二場座談會，共13名專業人士及資深學者進行分享。其中，A場座談邀請到台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國、輔仁大學謝邦昌副校長、國立中山大學博雅教育中心蔡俊彥主任、國立中正大學黃俊儒特聘教授、淡江大學教育學院潘慧玲院長一同討論，當通識教育遇到新時代的AI技術，會如何轉變及讓學生如何跨領域學習；B場則由淡江大學劉金源講座教授主持與8位資深通識教育專家學者一起行通識教育精進計畫成果發表及交流。最後藉由綜合座談，達到大專校院間相互交流、共促成長，提升臺灣的高等教育成效，讓現場及線上收播的觀眾們受益良多，更多精彩以及當日內容請至活動官網：（http://ttrc.aca.ntu.edu.tw/Home/Index14）