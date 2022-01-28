機車族不忍了！爆停車格「正確停法」 苦主全臉綠：缺德
台灣素有「機車王國」的稱號，不少人上下班都是依靠機車通勤，不過，機車輛之龐大，也讓機車格長期不足的問題浮上檯面，至今都沒辦法解決。近日，就有網友討論「那些叫別人一定要立中柱的人才有問題！沒車位自己想辦法好不好？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 07:53:03
原PO在PTT貼文指出「只要停車方式夠正確側柱根本不會掃到隔壁，我在外面隨便停停車格後照鏡根本不會掃到左邊的車子，缺德中柱仔每次都硬要塞在別人中間，亂牽別人的車這才是真的缺德！正常停停車格不分側柱仔、中柱仔都很好，然後缺德中柱仔最好笑的是，還會把照片拍起來嗆隔壁側柱仔缺德，到底誰缺德，誰在硬擠？停車格不夠，看起來像是側柱仔的問題嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「本來就是了，先來後到，憑什麼中柱仔規定一格要停兩台機車啊」、「比起側柱仔，硬擠的中柱仔更缺德好嗎，亂移別人車真的很靠X」、「重點是還有遇過早到停好好的，中柱仔狂擠猛擠，擠到要牽車的時候，只能從最左先拉一台出來再慢漫喬，我有一次扛車扛了30分才把我的車移出來＝＝」、「我真的不懂中柱仔的堅持，到底多愛擠，沒停車位自己找好不好」、「真的欸，每次我早到可以踢側柱停在大大的停車格，一出來擠到不行，怪我囉？」
不過，也有不少機車族對於該說法不認同「笑死，看到側柱仔的發言才是真的覺得缺德，台北兩格三車早已是常態」、「不會立中柱是腳斷了是嗎，明明停車格可以最大化停車，你一個側柱少停好幾台」、「每台車側柱的角度都不一樣，或是有的可能車體會寬一點，在一人一格的情況下立，中柱才是幾乎不會有互相影響的問題」、「拍一下台北市機車格，很多根本無法讓你側柱好嗎」。（編輯：張嘉哲）