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特企／禮客新春購物節登場　行動支付享最高40%回饋

▲禮客Outlet新春購物節登場，董事長溫筱鴻為回饋禮客APP會員卡友，推出限定活動。（圖／品牌提供）
▲禮客Outlet新春購物節登場，董事長溫筱鴻為回饋禮客APP會員卡友，推出限定活動。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-28 11:42:52

迎接金虎年，禮客Outlet內湖店及公館店即日起推出新春購物節優惠，消費紅利3倍送，禮客董事長溫筱鴻為了回饋禮客APP會員卡友，特別推出內湖店獨家限定消費滿額禮活動，即日起到2月21日全館當日累計消費滿萬元送「215歐廚《南法香草烤春雞》和《特製海鮮炸物拼盤》海陸雙享餐」，公館店消費再加碼，滿5000元送「幸福下麵(嬌香胡麻麵&川湘麻辣麵)雙入組禮盒」。

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此外，溫筱鴻更提供消費者體驗智慧購物的新趨勢，在商場消費搭配atome支付工具血拼更優惠。即日起到2月21日首次使用 Atome APP結帳最高享40%回饋，滿3500元現折666元、滿500元現折200元。提供顧客更聰明消費回饋的購物與支付方式，不需要辦信用卡，也能享受延遲付款、3期0利率等優點。

為熱鬧迎接新年，禮客Outlet內湖店及公館店大年初一到初五連續推出好康優惠。初一迎財神，財神爺將於商場館內發放限量開運糖果，2月1日到2月5日，特別與「烘爐地福德宮」合作，單日單館單筆消費1,000元送「烘爐地福德宮錢母」乙份，內湖店、公館店每日限量100份。除此之外，另加碼再推出「福來運轉，抽抽樂」活動，當日單館單櫃消費3,000元，有機會抽中總價值20萬好禮。

內湖店聯合20大精品服飾MOSCHINO、Paul Smith、Max Mara、Max&Co.、CERRUTI 1881等精品服飾，推出新春嚴選優惠，讓消費者新春大採購也不用擔心荷包。另外，內湖店推出開運服飾，除了紅色系的主打色外，具有春天粉嫩甜美氣息的粉、橘、寶藍色彩也有偏好的鐵粉客群。想替鞋櫃添購休閒運動的走春鞋款，PUMA、adidas、Palladium、SKECHERS、Native、Ked's等知名運動品牌通通推出優惠折扣3折起。

想輕鬆走在潮流浪頭上，內湖2館Hama Boutique推出Chloé肩背包55折。治裝完畢，居家用品當然也要換新，STAUB鑄鐵鍋也祭出新春優惠，讓民眾在虎年開心、全面換新。

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