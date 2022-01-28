特企／禮客新春購物節登場　行動支付享最高40%回饋

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為熱鬧迎接新年，禮客Outlet內湖店及公館店大年初一到初五連續推出好康優惠。初一迎財神，財神爺將於商場館內發放限量開運糖果，2月1日到2月5日，特別與「烘爐地福德宮」合作，單日單館單筆消費1,000元送「烘爐地福德宮錢母」乙份，內湖店、公館店每日限量100份。除此之外，另加碼再推出「福來運轉，抽抽樂」活動，當日單館單櫃消費3,000元，有機會抽中總價值20萬好禮。
內湖店聯合20大精品服飾MOSCHINO、Paul Smith、Max Mara、Max&Co.、CERRUTI 1881等精品服飾，推出新春嚴選優惠，讓消費者新春大採購也不用擔心荷包。另外，內湖店推出開運服飾，除了紅色系的主打色外，具有春天粉嫩甜美氣息的粉、橘、寶藍色彩也有偏好的鐵粉客群。想替鞋櫃添購休閒運動的走春鞋款，PUMA、adidas、Palladium、SKECHERS、Native、Ked's等知名運動品牌通通推出優惠折扣3折起。
想輕鬆走在潮流浪頭上，內湖2館Hama Boutique推出Chloé肩背包55折。治裝完畢，居家用品當然也要換新，STAUB鑄鐵鍋也祭出新春優惠，讓民眾在虎年開心、全面換新。