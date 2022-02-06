北市喊打滿3劑疫苗微解封　專者：可討論但配套得先做好

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詹長權今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，防疫措施要不要鬆綁、微解封，要看打滿3劑是打到什麼程度，現在第3劑覆蓋率較高的是新加坡，約6成，打滿2劑更超過9成，在這情況下，新加坡又搭配快篩，讓民眾可透過篩知道自己有沒有感染，畢竟現在大家感染Omicron都是沒什麼症狀，因此微解封的條件就是必須要篩檢，陽性就送集中檢疫所。
此外，他認為，國內要微解封至少疫苗第3劑覆蓋率要達到6成以上，未打滿第2劑則要低於10%，甚至5%以下，現在國內還有2成多的人沒打，因此不管是哪一種微解封，都要「大量重覆篩檢」，而且入境者部分也要一併規畫，包括入境篩檢、檢疫天數及隔離檢疫地點等，國內怎麼檢疫，入境者就怎麼檢疫，這樣才能夠內外一致。
詹長權覺得台北市提出這樣的建議是很好，指揮中心也應該從國家角度來看，雖然目前入境檢疫規定是中央立的，而各地方從這次Omicron之後，也有不同做法，像高雄、桃園幼兒園就延後開學，各地方在現有權責之下，有法律根據因應疫情，只是台北市必須要講清楚，要鬆綁到什麼程度？而不是只講了一個名詞，鬆綁的意思是檢疫天數縮短及檢疫場所的多樣，這事全盤規畫才是有系統的鬆綁，也就是先把配套措施做好。
他表示，現在全國可以開始討論，只是這中間的核心就是篩檢，而且要大量不斷的篩檢，因為還是有些人沒打疫苗，沒打疫苗的人，如果要在一個比較鬆綁的條件之下，就得透過不斷篩檢，例如只要是陰性就可與打過疫苗的人有類似的活動，雖然風險比較大，但是這就是要承擔的風險，而這些作為都要一起做好配套。
不僅如此，在入境篩檢部分，詹長權建議就是落地檢測，而且「逐日檢測」，這樣大家都可放心，不管是在檢疫中心或是家裡都透過「逐日檢測」，包括同住者也是，這樣就可知道情況，隔離也可縮短時間，5至10天是國際上在走的路，而且要走向「居家化」才會正常。
至於9天連假結束，外界擔心國內疫情恐再爆一波，詹長權則表示，從傳染病原理來看，春節期間移動跟接觸增加，社區存在感染源數量也一定增加，但要如何知道？就一定要增加檢測，尤其過年期間篩檢人數變少，要了解狀況，從周一、2月7日起就要展開全國大量篩檢，不管是用快篩還是PCR，要鼓勵過年有移動的民眾都出來篩檢。
他說，若篩檢出來數字很低就滿安全， 數字如有增加也要很慶幸很快就找到，並控制下來，因此，從7日起最重要的事就是大量篩檢，中央也要配置更多篩檢能量及試劑，並視一周後再的結果再來討論鬆綁會比較好。