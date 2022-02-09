最愛摟禾浩辰睡覺　蔡凡熙爆「胸肌非常漂亮」

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遊戲結束以蔡凡熙與劉主平獲勝，要對輸家禾浩辰下指令懲罰，蔡凡熙一秒下達禾浩辰脫衣服的命令，禾浩辰卻露手臂說可以露「硬硬」的地方，蔡凡熙馬上反應表示不想脫也沒關係，要禾浩辰把衣服掀起來套在頭上，「遮住臉沒關係因為沒人想看他的臉。」讓觀眾馬上告狀要禾浩辰去「處理」他，禾浩辰隨即衝到蔡凡熙身邊裸上身對他抱緊處理，哥倆好的互動讓粉絲超開心。
養眼裸露篇花絮不僅有禾浩辰的吸睛身材，還有蔡凡熙離張碩航下體最近的距離，劇中蔡凡熙總是被欺負，終於在游泳比賽時忍不住張碩航的嘲諷，起身反抗從正面脫下張碩航的泳褲。蔡凡熙表示難得有機會可以光明正大脫別人的褲子，會好好把握機會，沒想到拍攝時因為張碩航泳褲太緊了，蔡凡熙脫了超過10次才終於成功，當蔡凡熙終於扯下，眾人開玩笑說是張碩航太大卡住脫不下來。蔡凡熙說：「年輕時期男生最愛跟同學互鬧脫褲子，這次可以回味一下很有趣。」而張碩航透露這是第一次被男生脫褲子，而且蔡凡熙把泳褲往下扯掉之後，臉部正面對著離「小碩航」超近，有點害羞。
《我家浴缸的二三事》2月6日起每周日晚上8點於東森戲劇台首播，2月6日起每周日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD/Hami Video播出，2月7日起每周一中午12點於myVideo播出。