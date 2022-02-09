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最愛摟禾浩辰睡覺　蔡凡熙爆「胸肌非常漂亮」

▲禾浩辰（中）占據蔡凡熙的家，嚇唬蔡凡熙好友劉主平（左）與阿Q（右）。（圖／羚邦集團提供）
▲禾浩辰（中）占據蔡凡熙的家，嚇唬蔡凡熙好友劉主平（左）與阿Q（右）。（圖／羚邦集團提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-09 21:10:00

《我家浴缸的二三事》由禾浩辰、蔡凡熙主演，花絮曝光禾浩辰幾近全裸的肉色畫面，還有宛若男神水中出浴的甩髮性感樣貌，蔡凡熙表示禾浩辰的胸肌與乳頭都非常漂亮，是《我家浴缸的二三事》的一大看點，他說：「我很愛戳禾浩辰的胸肌，希望觀眾在看劇的時候可以多多截圖禾浩辰的胸肌發到社群軟體上，並且TAG他，讓全世界都看到他的胸肌。」

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▲劉主平（右下）示範睡覺怎麼抱寵物貓，蔡凡熙（右上後）不甘示弱示範睡覺都怎麼抱寵物人魚禾浩辰（右上前）。（圖／羚邦集團提供）
▲劉主平（右下）示範睡覺怎麼抱寵物貓，蔡凡熙（右上後）不甘示弱示範睡覺都怎麼抱寵物人魚禾浩辰（右上前）。（圖／羚邦集團提供）
禾浩辰與蔡凡熙相識多年感情極好，互相吐槽都能展現100%默契，上周開播後禾浩辰、蔡凡熙與劉主平在社群平台直播與觀眾互動，玩起支援前線的遊戲，被問到「最近抱著睡覺的東西？」兩男無視女主角劉主平，互拿對方的抱枕，劉主平則是抱著自己的寵物貓咪賣萌，蔡凡熙不甘示弱表示自己也是抱著人魚寵物，讓觀眾留言起鬨要蔡凡熙示範平常如何抱人魚寵物，沒想到下一刻他馬上出現在禾浩辰身邊把他攬牢牢。

遊戲結束以蔡凡熙與劉主平獲勝，要對輸家禾浩辰下指令懲罰，蔡凡熙一秒下達禾浩辰脫衣服的命令，禾浩辰卻露手臂說可以露「硬硬」的地方，蔡凡熙馬上反應表示不想脫也沒關係，要禾浩辰把衣服掀起來套在頭上，「遮住臉沒關係因為沒人想看他的臉。」讓觀眾馬上告狀要禾浩辰去「處理」他，禾浩辰隨即衝到蔡凡熙身邊裸上身對他抱緊處理，哥倆好的互動讓粉絲超開心。

▲蔡凡熙（右）脫下張碩航（左）泳褲。（圖／羚邦集團提供）
▲蔡凡熙（右）脫下張碩航（左）泳褲。（圖／羚邦集團提供）
養眼裸露篇花絮不僅有禾浩辰的吸睛身材，還有蔡凡熙離張碩航下體最近的距離，劇中蔡凡熙總是被欺負，終於在游泳比賽時忍不住張碩航的嘲諷，起身反抗從正面脫下張碩航的泳褲。蔡凡熙表示難得有機會可以光明正大脫別人的褲子，會好好把握機會，沒想到拍攝時因為張碩航泳褲太緊了，蔡凡熙脫了超過10次才終於成功，當蔡凡熙終於扯下，眾人開玩笑說是張碩航太大卡住脫不下來。蔡凡熙說：「年輕時期男生最愛跟同學互鬧脫褲子，這次可以回味一下很有趣。」而張碩航透露這是第一次被男生脫褲子，而且蔡凡熙把泳褲往下扯掉之後，臉部正面對著離「小碩航」超近，有點害羞。

 《我家浴缸的二三事》2月6日起每周日晚上8點於東森戲劇台首播，2月6日起每周日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD/Hami Video播出，2月7日起每周一中午12點於myVideo播出。

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