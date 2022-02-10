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台灣大車隊成立子公司　盼打造新生活服務生態圈

▲台灣大車隊集團（2640）今（10）日舉辦股東臨時會，決議分割母公司代駕、洗衣、快遞等業務，新成立成立台灣智慧生活網子公司。（圖／業者提供）
▲台灣大車隊集團（2640）今（10）日舉辦股東臨時會，決議分割母公司代駕、洗衣、快遞等業務，新成立成立台灣智慧生活網子公司。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-10 14:06:10

台灣大車隊集團（2640）今（10）日舉辦股東臨時會，決議通過分割母公司的平台業務讓與子公司，業者表示，今年抓緊利基擴大平台經營發展，從過往以『車』為中心轉變為以『人』為核心，積極結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，不斷創新發展新商模，並成立台灣智慧生活網子公司，致力打造「新生活服務生態圈」。
 
集團說明，台灣智慧生活網公司透過數位科技、大數據運用、AI分析、全方位金流支付與高含金的650萬用戶數，成為創造平台流量與價值的優勢，發展超級APP（super app）。台灣大車隊執行長林念臻表示，運用出行服務的高頻帶動低頻，藉由大數據、AI技術激活低頻服務，再利用高毛利來回饋低毛利，逐步提升營收獲利，更開放平台成為場域提供者，廣邀跨業合作者加入攜手創造多元價值，讓流量產生更大的商業價值。
 
台灣大車隊代駕服務過去兩年來，業績成長翻5倍，回客率高達70%，更於去年第四季開始突破性成長，同期業績成長40%，也推出以時計費的「時時駕」服務方式，只要於一小時前預約，就能提供跨縣市移動服務，滿足商務高階主管駕駛與臨時專業駕駛需求，預計今年可達2位數成長。
 
除了代駕服務，55688 APP主張目標6分鐘內解決生活大小事，除了國際訂房網站串接讓用戶能透過APP訂房立即賺得搭車金，更在一月中旬試營運「It’s on me」你搭車我買單的全新購物服務，秉持分享優質好物的理念，用戶下單完成即贈最高60%搭車金回饋，短短上線一周商品全數銷售一空，集團預估，未來3至5年商轉價值更趨成熟，將為平台拓展更大成長動能。
 
目前集團旗下關係企業包含台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等，更以新創經濟為主軸，打造國人跨場域移動生活新型態，串連完整的平台功效和價值，持續提供消費者更便利的生活體驗。

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