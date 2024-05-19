今永昇太再繳7局無失分好投！締大聯盟逾百年偉業　小熊1：0海盜

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今永昇太開局控球稍不穩 但很快穩住陣腳
今永昇太本場比賽開局控球稍嫌不穩，第一局面對到海盜開路先鋒Andrew McCutchen就投出四壞球保送，但他隨即穩住陣腳，靠著招牌的四縫線速球和指叉球交替運用，連續解決12名打者，直到4局上才被Edward Olivares敲出海盜此役第一支安打。而今永在第7局則是遭遇危機，被連敲2安，但面對危機他臨危不亂，最後成功三振掉Michael A. Taylor，力保不失分。
目前今永防禦率僅0.84 打破大聯盟逾百年紀錄
而本場比賽過後，今永昇太的防禦率降至0.84，也正式成為自1913年以來，生涯前9場出賽防禦率最低的投手，打破了1981年由道奇傳奇名將Fernando Valenzuela防禦率0.91的紀錄。若是以單一球季前9場的防禦率來看，今永則是能夠排上大聯盟史上第4名。
總計本場比賽今永昇太主投7局，共用了88球，僅被敲出4支安打，沒有丟掉任何分數，而根據美媒統計，今永讓對手揮空22次，也創下生涯新高，另外還飆出7次三振，僅有1次保送，賽後防禦率降至0.84，成績相當傲人。
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