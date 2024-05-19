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今永昇太再繳7局無失分好投！締大聯盟逾百年偉業　小熊1：0海盜

▲今(19)日面對海盜隊的比賽，日籍強投今永昇太再度繳出7局無失分好投，還飆出7次三振，賽後也打破了大聯盟一項逾百年的紀錄，讓人眼睛為之一亮。（圖／美聯社／達志影像）
▲今(19)日面對海盜隊的比賽，日籍強投今永昇太再度繳出7局無失分好投，還飆出7次三振，賽後也打破了大聯盟一項逾百年的紀錄，讓人眼睛為之一亮。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒芝加哥小熊日籍左投今永昇太，今（19）日在主場先發迎戰匹茲堡海盜，他再度上演精采表現，繳出7局7K無失分的優質先發，但可惜最終無關勝敗，小熊終場則是靠著Christopher Morel的再見安打，以1：0氣走海盜，中止近期2連敗。今永昇太也在本場比賽過後，正式締造一項大聯盟超過百年的紀錄，也讓外界眼睛為之一亮。

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今永昇太開局控球稍不穩　但很快穩住陣腳


今永昇太本場比賽開局控球稍嫌不穩，第一局面對到海盜開路先鋒Andrew McCutchen就投出四壞球保送，但他隨即穩住陣腳，靠著招牌的四縫線速球和指叉球交替運用，連續解決12名打者，直到4局上才被Edward Olivares敲出海盜此役第一支安打。而今永在第7局則是遭遇危機，被連敲2安，但面對危機他臨危不亂，最後成功三振掉Michael A. Taylor，力保不失分。


目前今永防禦率僅0.84　打破大聯盟逾百年紀錄


而本場比賽過後，今永昇太的防禦率降至0.84，也正式成為自1913年以來，生涯前9場出賽防禦率最低的投手，打破了1981年由道奇傳奇名將Fernando Valenzuela防禦率0.91的紀錄。若是以單一球季前9場的防禦率來看，今永則是能夠排上大聯盟史上第4名。

總計本場比賽今永昇太主投7局，共用了88球，僅被敲出4支安打，沒有丟掉任何分數，而根據美媒統計，今永讓對手揮空22次，也創下生涯新高，另外還飆出7次三振，僅有1次保送，賽後防禦率降至0.84，成績相當傲人。

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