聯手《大嘻哈》人氣選手　台饒Trap先驅推新單曲

▲陳柏銓 Barry Chen（中）攜手禪波 ZENBØ（右一）、Jessie.C（左一）推新單曲《Raingang》。（圖／華納音樂提供）
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▲陳柏銓 Barry Chen（中）攜手禪波 ZENBØ（右一）、Jessie.C（左一）推新單曲《Raingang》。（圖／華納音樂提供）
娛樂中心／綜合報導
2022-02-11 00:00:00
有著台饒Trap先驅之稱的陳柏銓 Barry Chen，攜手絕情兄弟禪波 ZENBØ、MC女力Jessie.C打造全新單曲《Raingang》於2/10同步與MV全面上線！這首歌除了是三人首次合作，更各自帶來沈寂已久的嶄新能量，如同席捲城市的滂沱大雨，清洗世間的虛假及罪惡，三人更在MV中化身「雨幫」出任務並冒險躲避武警追逐。拍攝時他們嘗試不少武打鏡頭，過程彷彿生存遊戲般刺激，也讓三人笑說一圓小時候的夢想。
睽違許久再次推出全新作品的Barry，這次聯手在《大嘻哈時代》節目中前五強的人氣選手禪波 ZENBØ，以及潮流圈新星Jessie.C推出《Raingang》。歌曲寫下初衷不變的宣言，也喚回潛藏在心中的骨氣，宣示為低迷已久的台饒場景帶來全新氣象的企圖心！Barry提到這首歌其實早在2021年就已經完成，卻因為疫情、專輯延遲...等種種原因，因此一直未與樂迷們正式見面，如今能將這首歌以MV形式呈現，Barry表示十分感動。 這次MV中，Barry與禪波 ZENBØ、Jessie.C化身「雨幫」合力出任務，並一路躲避武警追逐，過程驚險刺激。其中禪波 ZENBØ擔任駭客角色解開複雜的程式密碼，讓隊友順利進攻；Barry則是功夫了得的拳擊手，以肉身第一線抵擋武警進攻；Jessie.C則為臥底的狙擊手，負責精準遠距離射擊並防守，在MV中各司其職的他們，也在拍攝時笑說有種真的置身在電影中的夢幻感。 ▲▼Barry（左）在MV中擔任拳擊手，禪波 ZENBØ（右）則擔任駭客、Jessie.C（下圖）則為游擊狙擊手。（圖／華納音樂提供）
禪波 ZENBØ表示從小就是武打片狂粉，如今有一圓兒時美夢的感覺；Jessie.C則說自己本來就喜歡玩生存遊戲，沒想到拍攝時竟能拿到「實體」的槍，雖然只是道具擺擺樣子，但也帶給她夢想成真的感動！Barry也笑說：「原本看腳本時以為武打戲只需要大概比劃，直到當天看到武行才知道是認真的，當下皮繃超緊，拍攝空檔有時間就練。」自虧有肢體障礙，幸虧有老師們的指導。而拍完這次MV，從此更加敬佩武打明星們的辛苦，因為光是MV中幾個簡單的動作就讓他花了近半天才順利完成。
除了2022年一開始就帶來《Raingang》，最後Barry也分享在2022年將陸續推出新作品，敬請樂迷們拭目以待！（編輯：楊穎軒） ▲三人化身「雨幫」，MV中合力躲避武警，過程彷彿生存遊戲般刺激。（圖／華納音樂提供）