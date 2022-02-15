三立董座林崑海傳頭頸癌逝！醫師：有「4大症狀」快檢查
三立董事長林崑海驚傳昨（14）日晚間因頭頸癌病逝，享壽70歲。所謂的「頭頸癌」，泛指頭頸部發生的癌症，依照原發部位不同，包含口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等等，多數都為鱗狀上皮癌。亞太耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、新光醫院耳鼻喉頭頸外科主任侯勝博指出，常見的頭頸癌包括口腔癌、鼻咽癌，都與吃檳榔、抽菸等不良生活習慣有關，且前期徵兆多數不明顯，如果頸部淋巴結有不明的腫脹，或是擤鼻涕有血絲、口腔內傷口超過2週沒有癒合，甚至莫名的聲音沙啞，都需要特別留意，儘早就醫檢查。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-15 10:35:48｜2022-02-15 10:39:26
根據衛福部108年癌症登記報告統計，屬於頭頸癌其中一種的口腔癌，高居癌症新增人數排名第5位；男女癌症排名中，口腔癌（含口咽及下咽）更高居男性發生率第3位。過去研究指出，嚼檳榔造成口腔癌的機率是沒有嚼食者的28倍，且罹患上消化道癌症風險也增加5倍。如果同時有嚼檳榔、吸菸又飲酒的習慣，罹患癌症風險更高。
侯勝博指出，頭頸癌依照發生部位不同，形成的因素也不盡相同。以最多的口腔癌來說，80%患者有嚼檳榔、吸菸的習慣，而鼻咽癌則多數因基因遺傳所致，而口咽癌、舌癌，研究發現與人類乳突病毒（HPV）感染有很大關連。通常在治療上，鼻咽癌可能會透過放射治療與化學治療為主，口腔癌則以手術合併放療、化療處理。
侯勝博強調，頭頸癌早期症狀並不明顯，且因為發生部位不同，早期徵兆也不太一樣，例如鼻咽癌耳朵會有一些閉塞感，或是擤鼻涕的時候帶有血絲，甚至頸部出現不明淋巴結腫大；口腔癌則是口內有潰瘍傷口超過2週沒癒合，下咽癌或喉癌，則是有吞嚥困難、聲音突然沙啞等狀況，如果長期症狀沒有改善，一定要儘早前往耳鼻喉專科、牙科或口腔外科，尋求專業醫師檢查確認。
要做好頭頸癌預防，提醒民眾最好戒除檳榔與菸酒，目前國民健康署有提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸者，或18歲以上至未滿30歲嚼檳榔的原住民，這類高風險族群每兩年一次免費口腔黏膜檢查，提醒務必留意。