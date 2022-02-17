蘭陵劇坊40周年再聚首 70歲金士傑嘆「老了真現實」
蘭陵劇坊40周年再聚首，在團長兼導演金士傑的帶領下宣布重啟《演員實驗教室》巡演，鄧安寧、楊麗音、趙自強、游安順今（17） 日齊聚彩排練習，趙自強相當珍惜，「會不會有下一次真的不知道。」金士傑感嘆再與老友重聚，體力大不如前，現在大家暖身的時候都會唉唉叫，「我自己回到家洗澡，一邊洗一邊扭屁股，怎麼這裡痠那裡痛，蹲不下去了，老了真現實。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-17 22:00:00
《演員實驗教室》是1983年由導演金士傑結合不同的戲劇訓練技巧與一段段演員個人生命故事，激盪出當下真實的故事情節，是演員們的「集體創作」。被問到這部戲在心中的地位，楊麗音表示當初演的時候才19、20歲，呈現的是在上課的方式，用椅子去聯想自己的生命故事，「因為父親家暴我離家出走，才能與身邊朋友這麼緊密，得到很多養分與溫暖，因為我離家出走得到很多的愛護，發現離家出走在我生命裡頭是很美好的安排。」鄧安寧聽了爆料：「對啊，我還請她吃了10幾年的飯。」
這次鄧安寧女兒鄧雨晨也一同參與，她說第一次與父親演戲是2年前，現在剛轉到戲劇系，才開始慢慢了解劇場，不然以前不懂父親為何對劇場這麼執著。鄧安寧表示很高興女兒能了解親自參與父親走過的路，「我希望她能得到父親得到的東西，很多前輩老師都對她很好，像導演對大家都很嚴格，但與我女兒對戲變得非常慈祥。」
面對眾多演藝圈藝人過世，金士傑表示面對劇場的朋友先先後後也有這樣的例子，除了警惕還是警惕，追求健康珍惜現在手上的幸福，對身邊的人好一點。鄧安寧表示要聽醫生的話，希望每個人都健健康康，被楊麗音吐槽醫生的話他根本不聽，每天都要人提醒他吃藥。《演員實驗教室》3月12日起於台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、國家戲劇院演出，購票可洽寬宏售票。