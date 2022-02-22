立委張廖萬堅日前接獲陳情，包括台灣手工具工業同業公會聯合相關產業等 11 公會，陳情『製造業缺工、放寬外籍移工配額』。張廖萬堅今日邀集勞動部勞動力發展署蔡孟良署長等相關部會，及近百家廠商代表，針對缺工問題及移工政策召開交流座談會，立法院蔡其昌副院長也應邀參與。

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台灣手工具公會理事長黃信德指出，金屬製造產業是國家重要的基礎工業，無論是與成品相關的手工具、螺絲螺帽…等成品，或是與加工製程相關的鍛造、鑄造、模具、熱處理…等產業，都屬於傳統的 3K( 危險、辛苦、骯髒 ) 產業，但現今面臨少子化、教育環境體系轉變， 3K 產業均面臨各階勞動力短缺問題，據主計處一月最新統計， 2021 年總缺工 24.8 萬人，是 30 年來最高，更以製造業缺工 11.9 萬人最多。

▲手工具等11公協會陳情大缺工， 立委召開座談會商討對策 ，參與踴躍。（圖／立委服務處提供）

立委張廖萬堅表示，台灣由於高齡化和少子化，特別是製造業面臨嚴重缺工問題，有鑑於中階技術人才向來是產業發展的重要關鍵，上周四 (2/17) 行政院拍板通過「移工留才久用方案」今年四月上路，以缺工產業為優先，讓具備技術能力的外國中階人才留下，將人才留下降低斷層危機，更避免讓台灣廠商變成訓練所。因為過去受限於法令，移工達到一定年限就必須離開台灣，等於將白白訓練出來技術已經純熟的移工，送給其他國家了。

立法院蔡其昌副院長説，疫情在全世界漫延，全球經貿呈現停滯狀態，台灣深厚的金屬產業實力卻因此受惠，國外訂單湧入，迎來訂單潮與轉單效應，廠商在手訂單平均累積 6~8 個月以上，部分廠商因為缺人訂單甚至達 15~17 個月，金屬產業有一半的廠商，累積超過 2,000 億無法如期完成交貨，更多的訂單是看的到吃不到，皆因移工不足無法生產，面臨的困境急需解決，而他也會全力與政府相關部門研議解決方案。

勞動部勞動力發展署蔡孟良說，針對 3K 產業缺工議題，本部已自 111 年 2 月 15 日啟動第二階段移工引進，除印尼外，越南、泰國及菲律賓移工均可引進並開放安排入住防疫旅館；另 3K 產業放寬移工比率部分，行政院今年 2 月 17 日核定 4 月底上路移工留才久用方案，具技術能力移工可轉中階技術人力，中階技術以 3K 比率之 25% 核計，外國人總比率上限 50% ，更將在移工政策小組會議討論 Extra 制增設 20% 級別可能性；而移工移轉雇主採「原則禁止，例外同意」，為解決疫情期間移工入境人數減少，落實移工優先由同一工作類別之雇主接續聘僱政策。本部也將持續收集各界意見，適時調整，全力協助讓產業順利發展。