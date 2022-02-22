手工具等11公協會陳情大缺工 立委召開座談會商討對策

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立委張廖萬堅表示，台灣由於高齡化和少子化，特別是製造業面臨嚴重缺工問題，有鑑於中階技術人才向來是產業發展的重要關鍵，上周四(2/17)行政院拍板通過「移工留才久用方案」今年四月上路，以缺工產業為優先，讓具備技術能力的外國中階人才留下，將人才留下降低斷層危機，更避免讓台灣廠商變成訓練所。因為過去受限於法令，移工達到一定年限就必須離開台灣，等於將白白訓練出來技術已經純熟的移工，送給其他國家了。
立法院蔡其昌副院長説，疫情在全世界漫延，全球經貿呈現停滯狀態，台灣深厚的金屬產業實力卻因此受惠，國外訂單湧入，迎來訂單潮與轉單效應，廠商在手訂單平均累積6~8個月以上，部分廠商因為缺人訂單甚至達15~17個月，金屬產業有一半的廠商，累積超過2,000億無法如期完成交貨，更多的訂單是看的到吃不到，皆因移工不足無法生產，面臨的困境急需解決，而他也會全力與政府相關部門研議解決方案。
勞動部勞動力發展署蔡孟良說，針對3K產業缺工議題，本部已自111年2月15日啟動第二階段移工引進，除印尼外，越南、泰國及菲律賓移工均可引進並開放安排入住防疫旅館；另3K產業放寬移工比率部分，行政院今年2月17日核定4月底上路移工留才久用方案，具技術能力移工可轉中階技術人力，中階技術以3K比率之25%核計，外國人總比率上限50%，更將在移工政策小組會議討論Extra制增設20%級別可能性；而移工移轉雇主採「原則禁止，例外同意」，為解決疫情期間移工入境人數減少，落實移工優先由同一工作類別之雇主接續聘僱政策。本部也將持續收集各界意見，適時調整，全力協助讓產業順利發展。
今日移工交流座談會出席非常踴躍，席間許多廠商也提出目前經營上關於移工的困境，例如移工的管理及人才多元引進方式，國發會、勞發署與工業局也一一向各提問廠商回應，並承諾會滾動式檢討相關政策，以達到保護勞工同時也讓業者能穩定發展，達到雙贏並建設台灣。