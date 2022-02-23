氣象局統計全台元旦迄今降雨30年最多　鄭明典:3因素強碰

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另外，若統計從元旦到2月21日所有下雨日數（觀測到1毫米以上雨量）以及「有雨跡」的日子，「雨都」基隆就高達51天（47天降雨、4天有雨跡），只有1月14日這天完全沒有下雨，也是2012年（51天雨日）之後最多雨日的一年，如果持續計算到2月底，可望打破紀錄。宜蘭也高達47天（37天降雨、10天有雨跡），而且這兩個地方從今年1月中旬到今（23）日為止每天都在下雨。而第三名則是台北的46天（31天降雨、15天有雨跡），而桃園新屋也同樣為46天並列第3位；過往冬季就多雨的花蓮，降雨日數則有33天。除此之外，原本冬季算是進入乾季的中南部地區，今年雨量也算偏多，台中有18天雨日，高雄則有10天雨日。
中央氣象局預報中心長期課課長羅資婷說，其實過去台灣冬季期間，北部地區確實是屬於比較偏濕冷的天氣型態，只是過去幾年的冬季偏乾情況明顯，今年稍微「回歸正常」，民眾感受上就會很受不了。整體來說，今年冬季（去年12月到今年2月）看起來，12月稍微偏乾，但1、2月氣候上明顯偏多雨。
氣象局局長鄭明典指出，從今年元旦迄今，全台灣確實明顯偏濕，雨下不停主要原因是有3個，首先是反聖嬰現象今年「太特別了」，原本中太平洋海溫應該偏冷的位置，今年移動到偏東太平洋，導致西太平洋異常偏暖溼，這與去年也是反聖嬰現象造成嚴重乾旱有明顯不同。明顯的證據在於去年美國中西部出現異常大風雪，今年大風雪卻出現在美國東北部，代表整個大氣環境明顯東移。
其次，今年觀測到印度洋海溫明顯偏高，使得暖溼的空氣持續北上，造成華南雲雨區水氣偏多、雨帶很厚實。鄭明典說，第三個特別之處在於，從今年1月中旬左右，西風帶建立的「南支槽」就慢慢長出來，在青藏高原南部形成一個低壓區，也導致今年華南雲雨區異常的活躍且厚實，從中國華南一路延伸到日本，廣大的雨帶配合水氣源源不絕提供，為台灣帶來長時間又明顯的降雨。
鄭明典強調，從理論上推斷，因為這三個因素正好都碰在一起，才使得原本受到反聖嬰影響可能偏暖的冬季，今年反而並不寒冷，而原本應該少雨的狀況，也異常出現大量破紀錄降雨，但對於後續影響，還需要進一步觀察。