金鐘獎宣布5改革！戲劇、綜藝正式分家　拆2天頒獎

文化部今（24）日召開「111年度電視金鐘獎改革說明記者會」，宣布金鐘獎將推出5項改革措施，記者會由文化部政務次長李靜慧、110年電視金鐘獎總召曹瑞原導演、特別獎委員湯昇榮總經理共同出席，並由前主播「視網膜」擔任主持人，針對今年度電視金鐘獎改革重點向外界說明，最受矚目的一點即是「節目類」及「戲劇類」正式分家，分2個場次頒獎。
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-24 15:11:24
第一項是「連續劇及迷你劇集」獎項方面，因應近年台劇製作規模與品質不斷創新高、新劇種輩出、劇組分工因而更加細緻的趨勢，為能立即回應業界反映，今年增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」4個獎項。
第二項改革則是參考美國艾美獎多場次頒獎概念，將電視金鐘獎頒獎典禮分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等27項獎項，今年2場頒獎典禮將在10月下旬分2天連續舉行。
第三項改革，今年將設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」2項非正式競賽獎項，並導入觀眾票選機制，以增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，並適時規劃舉辦國際工作坊，藉由邀請國內外當紅作品編導團隊於金鐘期間共聚一堂，進行經驗交流，提高金鐘獎及入圍或得獎作品的國際關注度與討論聲量，以形塑金鐘獎品牌知名度。
第四項改革，因應兒童、少年節目不同的受眾及製播方式，以及鼓勵提升兒少節目質與量，「兒童少年節目獎」將細分為「兒童節目獎」及「少年節目獎」2個獎項。第五項改革，今年「特別獎」得主將頒予獎金10萬元，並鼓勵業界踴躍推薦人選報名參賽特別獎，以肯定推動電視事業及產業發展有傑出成就的個人或團體，建立產業界楷模。