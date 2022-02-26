巷仔內／電信新三國時代吃到飽恐消失？或更下殺流血？

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業內人士分析，電信業是規模經濟，資本不夠強、用戶數不多，最終就得落得大吃小的局面，從過去「三大兩小」電信合作到近來合併，市場新三國確立就能看得出來。然而在三雄鼎立的狀況下，電信市場已難再有新品牌，在三雄「共同默契」下，未來台灣低資費又吃到飽的模式，恐怕即將消失。
其實，過去電信業者就不斷指出吃到飽模式不是長久經營之計，但為了搶用戶數、搶電信市占版圖，只好不斷推出下殺流血資費方案。2018年母親節就曾發生過各家電信急推499吃到飽，大批民眾排隊搶申辦的亂象，被鄉民稱為499吃到飽之亂。
然而，促銷期間也引發電信基層勞工過勞、4G行動網路速度可能降低，以及電信公司獲利縮水等疑慮。事實證明，2018年中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信三雄的獲利表現確實都是當年近年新低。
無怪乎不少專家認為，電信產業削價競爭造成獲利滑落，進而影響基礎建設，害怕5G時代會重蹈覆轍當年4G落後他國數年的窘境。尤其全球5G時代萬物聯網，元宇宙趨勢又來勢洶洶，但台灣5G基礎建設仍有很大的進步空間，更遑論5G用戶滲透率，要打造總統蔡英文口中的「數位國家、智慧島嶼」進而提升國際競爭力打國際盃，真的準備好了嗎？
也因此，外界預估一但電信新三國時代確立，搶5G用戶市占率雖仍是重點，但為了提升獲利表現，新三雄可能有「共同默契」下架低資費吃到飽。雖然遠傳電信總經理井琪昨日在記者會上表示，要不要取消吃到飽不是遠傳說了算，仍會以客戶服務為主，但仍極具想像空間。
電信業者認為，市場由三大兩小變為三強鼎立，整體電信市場會朝向健康的體質發展。但對消費者來說，習慣低費率吃到飽的消費模式可能即將消失，換來更優質的服務品質，這樣民眾真能埋單？又或是，電信業者為搶5G用戶未來潛在更多更大的服務商機，前期5G戰場仍得持續廝殺流血？要搶占市場大餅又要增加獲利表現，在在考驗各家電信業者的智慧。