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巷仔內／電信新三國時代吃到飽恐消失？或更下殺流血？

▲遠傳電信與亞太電信完成合併契約簽署，合併時間暫定於今年9月30日完成。台灣電信市場新三國時代確立。（圖／翻攝直播影片）
▲遠傳電信與亞太電信完成合併契約簽署，合併時間暫定於今年9月30日完成。台灣電信市場新三國時代確立。（圖／翻攝直播影片）

記者許家禎/綜合報導

2022-02-26 10:56:18

繼台灣大哥大併購台灣之星之後，遠傳昨（25日）晚宣布，吸收合併亞太電信，再度對電信市場投下震撼彈。而遠傳與亞太電信合併後有920萬用戶，與台灣大哥大合併台灣之星的980萬相當，直逼千萬用戶的中華電信，電信新三國時代形式更加確立，只是外界預估，新三國時代可能「共同默契」下架低資費吃到飽，這樣民眾真能埋單？或是三強鼎立帶來更震撼搶市占的流血方案？

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遠傳電信與亞太電信在今（25）日晚間突召開重大訊息發表會，遠傳宣布吸收合併亞太電信，基準日暫定時間為9月30日。遠傳稱合併案是為了提升競爭力，但要需要取得國家通訊傳播委員會（NCC）與公平交易委員會等主管機關核准，換股比例為1股亞太電信換0.0934406股遠傳股票。遠傳將發行3.57億的新股，約347億元吃下亞太電信，遠傳強調，完成後對每股淨值、獲利都有正面獲利。

業內人士分析，電信業是規模經濟，資本不夠強、用戶數不多，最終就得落得大吃小的局面，從過去「三大兩小」電信合作到近來合併，市場新三國確立就能看得出來。然而在三雄鼎立的狀況下，電信市場已難再有新品牌，在三雄「共同默契」下，未來台灣低資費又吃到飽的模式，恐怕即將消失。

其實，過去電信業者就不斷指出吃到飽模式不是長久經營之計，但為了搶用戶數、搶電信市占版圖，只好不斷推出下殺流血資費方案。2018年母親節就曾發生過各家電信急推499吃到飽，大批民眾排隊搶申辦的亂象，被鄉民稱為499吃到飽之亂。

然而，促銷期間也引發電信基層勞工過勞、4G行動網路速度可能降低，以及電信公司獲利縮水等疑慮。事實證明，2018年中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信三雄的獲利表現確實都是當年近年新低。

無怪乎不少專家認為，電信產業削價競爭造成獲利滑落，進而影響基礎建設，害怕5G時代會重蹈覆轍當年4G落後他國數年的窘境。尤其全球5G時代萬物聯網，元宇宙趨勢又來勢洶洶，但台灣5G基礎建設仍有很大的進步空間，更遑論5G用戶滲透率，要打造總統蔡英文口中的「數位國家、智慧島嶼」進而提升國際競爭力打國際盃，真的準備好了嗎？

也因此，外界預估一但電信新三國時代確立，搶5G用戶市占率雖仍是重點，但為了提升獲利表現，新三雄可能有「共同默契」下架低資費吃到飽。雖然遠傳電信總經理井琪昨日在記者會上表示，要不要取消吃到飽不是遠傳說了算，仍會以客戶服務為主，但仍極具想像空間。

電信業者認為，市場由三大兩小變為三強鼎立，整體電信市場會朝向健康的體質發展。但對消費者來說，習慣低費率吃到飽的消費模式可能即將消失，換來更優質的服務品質，這樣民眾真能埋單？又或是，電信業者為搶5G用戶未來潛在更多更大的服務商機，前期5G戰場仍得持續廝殺流血？要搶占市場大餅又要增加獲利表現，在在考驗各家電信業者的智慧。




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