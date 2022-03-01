好市多購物明細赫見沒買「蜂蜜」？他詢問笑噴：長知識了
好市多因為商品眾多，又常祭出優惠活動，總是吸引許多民眾到此採買生活用品，而為了避免發生糾紛，不少人會核對購物明細以確保金額正確。一名網友日前離開賣場前檢查購物明細發現一奇怪的英文物品，詢問之下讓網友也驚呼：「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:12:41｜2022-03-01 11:44:29
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享最近到好市多的購物經驗，表示自己養成購物離開前檢查明細的習慣。日前到好市多消費，發現明細表上出現一商品寫著「TAP HONEY MURCOTT」，原PO與兒子看了都相當不解，因為自己並沒有購買任何「蜂蜜」製品。
於是原PO回到賣場詢問，門口的檢查人員一看就問：「您有買蜂蜜製的東西嗎？」但找不到任何蜂蜜製品後檢查人員又找來身穿藍背心的服務人員，沒想到該名人員一看就說：「這是茂谷柑啊！」原PO當下傻眼：「幹嘛打成英文？」後來服務人員補充：「我們有些東西是用英文呈現！」不過消費明細底下就寫著「履歷茂谷柑回饋金」，而商品品名是工作人員手動輸入，讓原PO直呼「東勢農會的茂谷柑有必要裝洋派打成這樣嗎？」
網友看了都紛紛留言：「謝謝你，學會了一個新單字」、「原來不是orange」、「看這個板也能學到新單字」、「在好市多賣國內農產品感覺要international，一下這樣整個素質就提升起來了」另外也有網友表示：「Murcott就是茂谷」、「TAP 指的是產銷履歷農產品（英文：Traceable Agricultural Products，簡稱TAP），而 Honey Murcott 則是茂谷柑的英文名稱。感謝好市多教大家英文XD」。（編輯：陳珮瑜）