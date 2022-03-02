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蒲亭瘋了？最新露面「臉色疲倦」　情報圈忙分析精神狀況

▲俄羅斯總統蒲亭1日時與聖彼得堡市長別格洛夫會面，網友紛紛稱蒲亭眼神呆滯、霸氣全無。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭1日時與聖彼得堡市長別格洛夫會面，網友紛紛稱蒲亭眼神呆滯、霸氣全無。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-02 19:37:26｜2022-03-02 20:30:56

俄羅斯自24日展開行動全面入侵烏克蘭，戰事已經持續了一個禮拜，據傳俄羅斯總統蒲亭原以為能速戰速決，在1至4天內攻下烏克蘭，如今戰情陷入膠著，讓蒲亭相當憤怒。從最新釋出的照片，能發現蒲亭與之前自信相比，如今面露疲態、霸氣全無。隨著俄烏局勢升溫，外界也憂心蒲亭是不是「瘋了」？更紛紛猜測蒲亭的身體健康以及精神狀況，更有知情人士透露，目前評估蒲亭的心態成為美國情報圈當前首要任務之一。

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蒲亭1日時與聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）會面，根據克里姆林宮釋出的照片，能看到兩人坐在一張方桌的兩端，可以發現兩人表情相當凝重。另一張釋出的照片中，蒲亭則是眼神呆滯、霸氣全無的樣子。

▲俄羅斯總統蒲亭1日時與聖彼得堡市長別格洛夫會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭1日時與聖彼得堡市長別格洛夫會面。（圖／美聯社／達志影像）
蒲亭的狀況引起外國網友討論，認為他「看起來不太好」，不過自俄羅斯派兵入侵烏克蘭之後，外界更紛紛批評「蒲亭瘋了」，外界也猜測他現在的身體、精神狀況究竟如何？

根據《CNN》報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國高官已要求情報機構收集任何新資訊，來了解蒲亭的情況，以及在歐洲鄰國與盟友強勢回應如何影響他的心態。

一名美國官員表示，目前沒有新的綜合評估顯示蒲亭的整體健康發生特殊變化。但官員們仍持續警戒，認為蒲亭的策略可能是要製造出不穩定的模樣，試圖推動美國和盟國交出他想要的東西。

報導也指出，蒲亭近期對於烏克蘭的決策，與他一貫性格不符，有可能是因為新冠肺炎大流行導致長期被孤立，但也不排除有其他可能性。另外也有情報顯示，蒲亭的行為在過去2天變得不可預測，他對於西方國家的一系列措施「極度憤怒」，認為制裁情況以及速度已經超出預期。

前美國情報局局長詹姆斯克拉珀（James Clapper）表示，「蒲亭已經精神錯亂」，不過國安分析師桑納（Beth Sanner）認為，蒲亭沒有發瘋或精神錯亂，但十分情緒化且孤獨。也有美國官員表示，蒲亭的行為早就表明他有能力，他只是被激怒，但官員坦承，很難對蒲亭的心態下結論。

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