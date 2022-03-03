確定了！蘋果發表會3/8登場 料推出最便宜5G iPhone
台灣時間3/3凌晨，蘋果正式發出2022年首場活動邀請函，不受烏俄戰爭影響，正如外傳將於美國時間3/8 早上10點舉辦(台灣時間3/9凌晨2點)，在蘋果總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦，依舊採用線上轉播的方式發表。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-03 06:45:52｜2022-03-03 06:48:32
而在這次邀請函寫到「Peek performance」 似乎暗指會有強大性能的產品推出，目前網路上傳聞，在蘋果春季發表會上亮相的 Mac 可能是新的 mini-LED iMac 或 Mac mini，也有機會看到全新M2晶片配置的MacBook Air或是MacBook Pro登場。
網路上最瘋傳的產品還有入門款 iPhone SE 3，沒意外可能會和上一代的外觀差異不大，且依舊保留Touch ID設計，但處理器會直接攻頂，配置A15處理器，與目前iPhone 13系列同規格處理器，價格市場預估會落在萬元出頭，很有可能成為最好入手的5G iPhone手機，此外， iPad 系列也會再度升級，屆時也有望宣布iOS 15.4正式版上線。一切的答案就等下周發表會就會揭曉了，想買手機、電腦的人就再等一等。