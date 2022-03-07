特企／浪漫來襲！戴上花見幸福醫用口罩　體驗一秒飛日本

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晴朗的天空藍為底，搭上粉嫩的櫻花做為搭配，一睜眼彷彿走入繽紛櫻花林間，瀰漫著柔美與浪漫氛圍，兒童口罩粉藍漸層，像是粉紅櫻花將藍天染色，超萌Ｑ粉嫩。成人口罩設計將浪漫花海將瞬息花瓣畫上臉，還有木屐與日本賞櫻必拍的的東京鐵塔，每個細節都超精緻，戴上偽出國神器，一秒飛日本去賞櫻吧！
富士櫻花 4D立體醫用口罩
型男看過來，誰說櫻花口罩只有女性可以駕馭，這次以時尚思維，選擇簡單的黃藍兩色，注入材質、經典元素，成就富有美感的輕奢樣貌，完美詮釋優雅迷人的現代風尚。質感皮革加上柔和淡雅的櫻花色搭配日本富士山，以及閃閃發光的金邊點綴，率性中又帶點華麗，真的會讓男性愛不釋手！
青森夜櫻 4D立體醫用口罩
如果說到「日本賞櫻名勝」，必聯想到青森縣的弘前公園，遍園粉嫩的櫻花充滿浪漫情調，夜晚彩燈光影交錯之下，櫻花更有一番神祕美感，彷彿置身日本青森的滿城霓虹，唯美浪漫結合迷濛曖昧的霓光絢爛迷人，讓人不知不覺沉醉在點燈後的夜櫻中。
粉櫻紛飛 4D立體醫用口罩
今年春天打造初春最撩的櫻花妹，全靠這一款口罩，細緻微光綻放夢幻漸層，像極了日暮時分的清甜櫻花隨風漫飛，戴上散發出浪漫醉人的魅力，不收就是對不起自己！
花和菓子 4D立體醫用口罩
日本賞櫻，必備櫻花甜品，坐在盛開的櫻花樹下吹著風悠閒地欣賞櫻花紛飛的景色時，一定要配著好吃的美食來佐以眼前的美景，透過月河色的河畔加上一抹抹櫻花以及和菓子，戴上填補想去日本賞櫻的心情，相約一定要一起出國！
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款式：東京櫻花（成人、兒童）、青森夜櫻、富士櫻花、粉櫻紛飛、花和菓子
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