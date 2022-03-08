家務移工勞動條件低落　勞團：留才方案都是空

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記者會中，印尼勞工團結組織代表Fajar表示，目前家務移工基本薪資只有1.7萬，也沒有加薪機制，就算有超過的情況也是雇主自願或移工爭取而來的，並非是勞動部保障的，要達到方案訂定的薪資門檻十分困難。「對我們來說，勞動部這項留才政策非常不合理，等於是放生移工自己去爭取提升薪資，其他勞動保障仍然很少，這麼嚴格的條件，充其量只是給了一個達不到希望。移工長期以來的貢獻被無視，到現在還是被邊緣化，取得永居的程序跟白領不同」。她呼籲勞動部，提升家務移工薪資到與本勞相同的基本工資，並取消在台工作年限，以回應移工需求。
桃園市家庭看護工職業工會的理事Jasmin指出，申請中階技術人才須依賴雇主協助，且該方案要求看護工通過中文檢定及完成訓練課程，但她質疑，「雇主現在連假都不給休，還會願意讓我們撥時間去上課、考試嗎」，痛批這項方案完全是站在政府的利益去思考，滿足當局解決缺工的需要，卻完全沒有回應家庭看護工的訴求。「我們要求的是勞動條件改善，這項留才方案只是讓移工能在台灣工作超過14年，但到那時候我們都幾歲了」。
台灣國際勞工協會（TIWA）研究員陳容柔表示，這項留才方案兩階段薪資門檻分別訂在2.4萬元和5萬500元，但移工目前基本工資停在1.7萬元，「有多少雇主有意願或能力用這樣的薪水去聘雇看護工？」她說：「移工的勞動條件沒有在這個方案被保障，勞動部完全沒有去了解移工人才流失的根本原因是低薪、高工時、缺乏休假等問題，只要改善勞動條件，人才自然會留下來，根本不用訂什麼留才方案」，呼籲政府盡快通過《家事服務法》保障家庭看護工權益，並補助經濟弱勢家庭雇主，共創雙贏局面。
婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，國際勞動婦女節是用來提醒、檢視國際上女性勞動者在職場上面臨的不平等問題，而台灣早就簽署「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），但移工政策卻始終沒有改善，連最基本的勞動保障都做不到，更不用說包括人身安全、職場性騷擾、懷孕等情況，性平法在實務上都難以使用。「台灣的看護移工幾乎都是女性，分擔非常多的照顧工作，政府不能永遠這樣卸責，移工要的不是只有中階、永居條件，更要立即的勞動保障」，呼籲民進黨完全執政六年了，政府不要再把移工當作次等人，盡快給予基本保障。
天主教新竹教區移工移民服務中心主任劉曉櫻表示，我國基本工資今年已經調整到25,250元，但看護移工與基本工資脫鉤，從2015年就停留在1.7萬元不曾漲過，與本勞的薪資差距年年擴增，到現在已經來到8000多元。此外，根據勞動部110年度移工管理及運用調查報告，看護移工「都有放假」僅佔4.3％，「部分放假」佔21.4％，「都不放假」則佔了74.3%，意即有約17萬名看護移工在台灣工作3年期間都沒有任何休假。更不用說，家庭看護工工作場域非常封閉，常常會發生人生傷害、精神虐待、性騷擾與性侵害等問題，也難以求助。「以這樣的勞動待遇，我們如何能說有把移工當人才？勞動部根本沒有把家務移工當作人，也不把照顧工作當成工作，只是為解決缺工才提出留才方案，但對移工來說根本沒有誘因」。