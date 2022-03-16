徐小可閨密坐月子 阿Ben送禮被虧「像去醫院探病」
節目《姊妹靚起來》日前邀請徐小可、沈怡岒、郁方、陳瑋薇、星座專家白瑜，一起與主持人梁赫群、于子育聊天。徐小可透露有次讓老公阿Ben決定要送給正在坐月子朋友的禮物，未料對方卻準備「水果籃」，被形容成要去醫院探望病人，而朋友收到禮物後也瞬間變臉。
徐小可在家裡都扮演不做決定的角色，所以家裡大部分事情都是阿Ben在管理，透露有次要去月子中心探望生下第一胎的好友，本來想送紅包的徐小可在老公提議下，改選擇以禮物代替，徐小可就讓阿Ben決定，但遲遲沒看到禮物，小可還對自己催眠說：「要相信老公，不能胡思亂想」，結果阿Ben最後送到對方手上的竟是水果禮籃，整個禮籃造型像極了要去探病，讓剛生產的朋友感覺「心寒」，對他們印像超差，還與他們漸行漸遠。
郁方分享自己馭夫有術，家裡支出的大錢一定會想辦法讓老公來付，平常事情大部分都是她做決定，但只要老公有意見就會聽從老公的，這樣萬一有事情出包，後果就是老公承擔。不過郁方分享有次臨時有事需要外出，就請長輩幫忙顧小孩，但「神隊友」老公決定不要麻煩長輩，自己稍微顧幾個小時就好了，自覺有把握，也想跟女兒培養感情，怎料跟女兒玩耍時，一不小心害女兒跌倒撞到地板，讓女兒痛到大哭還哭到睡著。
郁方一到家還想說：「老公這麼厲害還會哄睡！」過去一看不得了，女兒整個頭瘀青還凹進去，老公才開始結結巴巴地解釋，如今這疤痕還留在女兒頭上，郁方笑說：「女兒本來要去選美的，這樣要怎麼選啦！」坦言老公以後若要做決定，郁方都要再三思考。