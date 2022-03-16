特企／遠百母親節前哨站將啟！必Buy商品Let’s「購」

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遠百「美麗購物節」檔期全台12店同步3月18日(五)~4月13日(三)推出，獨家優惠、熱門商品、限量組合加上多重好禮回饋。本檔必買的化妝品(含沐浴精油)、內睡衣單筆滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元，化妝品回饋高達15%。保健器材單筆滿5,000元送500元(遠百信義A13送600元)，大家電單筆滿萬送千(遠百信義A13送1,100元)，百貨服飾單筆滿4000元送200元、APP會員再加送100元。遠百信義A13獨家遠東商銀1~3樓國際精名品、化妝品單筆分期刷滿50,000元加送1,000元遠百商品券，回饋最高達15.5%。
最近業績成長幅度飆高的國際精名品也有贈送，台中大遠百指定專櫃單櫃滿萬送500元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百首20日(3月18日~4月6日)使用13大銀行信用卡單筆刷10000元分6期送800元，高回饋和出國採購一樣過癮。
因應後疫情時代「粉漾馨情」採購需求大增，全台遠百也在線上攜手實體加碼，共計檔期內有近百場美妝直播，以遠百桃園為例，自疫情時代來臨便抓緊線上直播商機培養櫃姐變身購物專家，面對直播鏡頭不害羞，羅列母親節必買清單，推出專屬直播價及加贈禮，鼓勵民眾在家購物免出門線上下單，線購業績大幅度提升300%。
架好燈光、端出特惠組，一鍵按下直播後櫃姐滔滔不絕拿出真本事吸客，除了誘人的商品折扣，也結合防疫推出養膚空空賞直播大獲好評。今年遠百桃園美麗購物節也與各大美妝品牌合作，舉凡Lancôme蘭蔻、Estee Lauder雅詩蘭黛、La Mer海洋拉娜、資生堂等知名品牌，將帶來更多優惠必搶組合，讓民眾同步享優惠在家輕鬆下單，寵粉更加有新意。
信用卡特別贈送
贈出 16大銀行化妝品含沐浴精油 單筆刷10,000分6期送350 13大銀行全館 刷5,000送100 刷15,000送300 11大銀行數位3C/APPLE/MUJI 單筆刷10,000分6期送500
兌回 5月31日前全館十足抵用，部份專櫃除外，同一張信用卡僅擇一門檻兌換，每日每卡限換乙次，恕不累送！
HAPPY GO紅利回饋
母親節期持HAPPY GO卡和身分證件即可申辦點數換現金紅利，50點贈200元紅利券，年度限量好康、先換先賺！
分公司加碼
台中大遠百
化妝品(含沐浴精油)、內睡衣累計滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元。
首18日(3月18日~4月4日)誠品生活館單筆滿5,000元送500元。
新竹大遠百
高消滿額加碼送：持APP全館累積消費滿10萬元送1,000元、30萬送3,500元、50萬送6,000元。
大家電、保健、床墊當日單筆滿4萬元再加送400元抵用券。大額提單除外，與全館高檻滿額加碼送擇一兌換。
大新竹友好：3月18日~4月13日於遠百竹北6、7、8主題餐廳單筆滿2,000元贈200元抵用券。使用方式：3月18日~5月10日於新竹大遠百女男童裝專櫃單筆每滿2,000元即可抵用一張。
遠百寶慶首六日3月18日~3月23日特別加碼
名品指定櫃加碼：使用遠百APP當日單筆滿12,000再加送200元電子抵用券，以此類推。
珠寶、晶瓷、床墊、家電：使用遠百APP於指定業種當日單筆滿10萬再加送1,000元電子抵用券。