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綠酸「全黨救一人」　蔣萬安：我強力質詢讓黨團結

▲國民黨立委蔣萬安面對綠營酸「全黨救一人」時回應，「我透過強力質詢，讓國民黨團結反映人民心聲、監督政府」。（圖／資料照片）
▲國民黨立委蔣萬安面對綠營酸「全黨救一人」時回應，「我透過強力質詢，讓國民黨團結反映人民心聲、監督政府」。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-17 11:02:01

國民黨立委蔣萬安日前在立院針對缺電議題質詢行政院長蘇貞昌，被反嗆「你祖父也承諾過反攻大陸」，國民黨團拋出修法限制反質詢，被民進黨狠酸「全黨救一人、萬安成黨寶」。蔣萬安今（17）日表示，「我透過強力質詢，讓國民黨團結反映人民心聲、監督政府」。

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國民黨立委提案將限制「反質詢」入法，立法院長游錫堃下午將召集朝野協商，蔣萬安被問到此舉是不是「全黨救一人」時說，不管有沒有入法，應該回到憲法權力分立、相互制衡的精神，立法委員有質詢的權利，行政院長應該尊重國會，立法院長更應該捍衛國會尊嚴及職權，這才是重點。

至於台北市副市長黃珊珊聲援衛福部長陳時中，批評國民黨立委鄭麗文以疫情死800人比喻福島食品進口不恰當，被問到會不會覺得被民進黨、民眾黨圍攻？蔣萬安說，食品安全一直是全民最關心的議題，國民黨要求將福食進口相關行政命令從備查改審查，就是希望充分討論、理性溝通，就事論事，讓人民清楚了解後續可能對生活帶來的影響跟衝擊，以及如何做好最嚴格把關。

媒體三度詢問，會不會覺得鄭麗文發言不妥？蔣萬安除重申民眾關心食安議題外，也話鋒一轉表示，很希望就事論事、理性討論，「就像我透過強力質詢，讓國民黨團結一致反映人民心聲、監督政府」，現在全黨關心的就是電網安全、穩定供電，但執政黨對於人民最卑微的要求，希望不要再發生大停電、限電，卻一直拿不出實際解決方案，一直帶歪風向，不敢面對、迴避、轉移焦點。

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