特企／皇家禮炮六感尊榮盛宴　獨一無二首現高雄

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高規格儀式感的現場觸動、與彷彿親臨巡禮皇室盛宴的新‧奢體驗。如此高規格打造皇室盛宴般的頂級佳釀，讓參加的貴賓們擁有舌尖上的極致饗宴。
品酩會中，威士忌行家們除了可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖共四支經典酒款，包括威士忌大賞中獲選成為蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮的「皇家禮炮 21年威士忌」；結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，能彰顯出精準融合蘇格蘭5大產區風格酒體完美平衡的「皇家禮炮 21年調和麥芽威士忌」；於ISC 2021 蘇格蘭威士忌品類中，唯一以臺灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，被讚譽為唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮 23 年威士忌」；還有皇家禮炮最具話題性的酒款，全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮全新21年-王者之鑽」，不僅是極其少見的常態性高年份酒款，融合了已消逝酒廠鄧巴頓(Dunbarton)與其他珍貴高年份穀物威士忌的經典之舉，此酒款更是藏家心目中的獨角獸，推出未久即全數售罄，也將出現在皇家禮炮「皇室之饌 新‧奢饗宴」品酩會，希望為參與品酩會的行家們帶來一親芳澤難以言喻的感動體驗。
品酩場次
高雄萬豪酒店「皇饕牛排館餐廳」行政主廚監製
純熟烹調技藝 古典現代兼容並蓄
• 日期：2022-04/12（二）至04/24（日）
• 地址：高雄市鼓山區龍德新路222號11樓
品酩時段
週二場次
晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場
週三場次
晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場
週四場次
午宴 12:00-14:00，11:30 開放入場
晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場
週五場次
午宴 12:00-14:00，11:30 開放入場
晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場
週六、週日場次
早宴 11:30-13:30，11:00 開放入場
午宴 15:30-17:30，15:00 開放入場
晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場
活動機制
*報名費 NT$ 2,980/位 (報名費用無法抵扣現場購酒費用，詳細活動內容請參考活動報名網址)
*高雄場－品酩會報名網址：http://s.accupass.com/vEk8rb
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