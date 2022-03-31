梁赫群自豪婚前視力過人　無奈娶妻後瞬間「全盲」

節目《姊妹靚起來》日前邀請到周宜霈、Apple、周縈和靜香等人，一起與主持人梁赫群、于子育聊聊「抱歉是我眼盲，這些時刻真想鑽到地洞裡」話題。梁赫群透露自己婚前視力很好，因為選到好太太，婚後則秒變全盲，因為很多事只能睜一隻眼閉一隻眼，梁赫群此話一出，讓現場來賓替他捏一把冷汗。
周宜霈爆料之前拍八點檔，每天都是哭戲，哭到影響情緒、老眼昏花，不小心得罪了統籌，她說因為當時都是統籌直接把拍戲的班表傳訊息給她，但通常明天的班表前一天才會拿到，有次查看隔天的班，發現是超硬的「天地班」後，就傳訊息跟助理抱怨：「天班哭、地班也要哭，中間還空檔不知道要幹嘛，排這到底甚麼班表！」傳完訊息抱怨後便去洗澡，洗完澡才發現傳錯訊息，居然「眼盲」傳給劇組發通告統籌本人，嚇到腿軟趕快道歉的她說：「差點自我結束演藝生涯了」。
Apple分享雖然已經眼睛雷射過沒有近視，但曾經近視1200度時，跟男友出門時眼睛都非常不舒服，曾看錯前面的車，以為是朋友的車牌號碼，還要男友按喇叭呼喚他，但對方都沒有反應繼續開，這時Apple又跟男友說：「那你用大燈閃他，快一點閃他。」怎料對方還是沒有反應，等到紅燈時就停到朋友的車旁，想要直接敲他車窗，結果車窗一搖下，才發現不是自己朋友，且對方一臉不悅，Apple自認眼盲當場道歉，瞬間尷尬癌發作，幸好遇到脾氣好的人，不然就要下車被球棒伺候。