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烏克蘭軍民無人機立戰功　專家：疑有神秘電磁力量協助

▲土耳其TB2無人機。(圖／Baykar網站)
▲土耳其TB2無人機。(圖／Baykar網站)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-01 11:40:202022-04-01 11:45:36

俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭軍民利用無人機攻擊俄羅斯部隊造成戰果，而俄軍的無人機卻遭烏軍擊落與擄獲，專家認為，疑似有神秘力量協助烏克蘭干擾俄軍無人機，同時從烏克蘭戰爭無人機應用經驗，國軍應該加強在無人機資源上的投資。

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國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，不只土耳其提供的軍用TB2無人機，連烏克蘭的商用無人機經過改裝後一定程度給予俄軍奇襲效果，雖然TB2無人機也有遭到擊落，但研判俄羅斯沒有掌握完全空優，地面野戰防空系統也可能遭到電磁壓制。民用無人機經過改裝可以投擲1.5公斤的炸彈攻擊卡車、油罐車等輕裝目標，達到攻擊效果。

蘇紫雲表示，相對於烏克蘭戰果，俄軍無人機戰果有限，俄軍小型自殺無人機甚至遭到步槍擊落或是擄獲，可能俄軍無人機操作系統不穩定或是遭受到神祕的電磁干擾；另外，烏軍部隊化整為零，大多為是輕裝步兵，無人機難以鎖定目標。

針對國軍無人機應用，蘇紫雲表示，國軍從2009年開始發展騰雲無人機至今，雖然對未來戰場有一定認知，但是投資仍不夠。國軍雖然將推出第二代銳鳶中型無人機，會換裝推力更大的發動機，但是數量還是太少了；大型的騰雲無人機的航電系統較弱，缺乏越地平線的超視距遙控能力，主因是我國缺乏衛星，未來可能要透過星鏈（Star Link），用封包網路傳輸封包加密資訊，這樣成本也較低。

軍情與航空網站總編輯施孝瑋表示，無人機具備長時間監視與監測能力，適合未來台澎防衛作戰中借鏡。不過，無人機還是有缺點，若共軍無人機要橫越台海，我方可以提前透過雷達偵獲，再實施強力干擾，由於中國的無人機技術與能力比我國進步許多，我國應該盡力將影響化減少。

施孝瑋表示，俄羅斯在無人機科技遠不如美國，美軍無人機幾乎可以全天候偵察提供戰情資訊，整體來說，無人機在烏克蘭戰爭中有達到一定效果，但是未達到傳聞中那麼神的地步。

▲中科院第一代騰雲無人機。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲中科院第一代騰雲無人機。（資料照／記者呂炯昌攝）

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