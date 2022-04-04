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撕掉恐龍標籤！納入民眾生活經驗　國民法官卻喊資訊轟炸

▲參與審判的國民法官與現任法官及庭長共同審理案件。（圖／NOWnews資料照）
▲參與審判的國民法官與現任法官及庭長共同審理案件。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-04 13:00:002022-04-04 13:03:47

國民法官法庭模擬至今，因審理過程牽扯法律、醫學等多重領域專業，開一次庭等於是對國民法官資訊轟炸，讓不少國民法官備感壓力。引入國民法官的初衷，是想將民眾的生活經驗提供給職業法官參考，如何將優點發揮到極致，避免負面效應產生，降低審判品質，是極需克服的大問題。

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據司法院統計，每年國內適用國民法官法案件約500件，合計參與的國民約5萬人。依目前演練過程，各法院辦一場模擬法庭幾乎是傾全院資源、人力在操練。像台北地院3月底模擬的毒品致死案，審檢辯全動起來，光準備時間就超過1個月，動員人力達上百人次，不禁擔心正式上路，成本要飆多高。

從國民法官分享心得可知，審理過程讓人喘不過氣。許多法律名詞須仰賴司法官解釋2到3次以上，加上審判時，國民法官還得當庭吸收理解醫學、毒物學、驗屍、彈道角度等跨領域專業，檢辯攻防時一旦沒有聚焦在爭點上，開庭時間就會拖很長，有國民法官直言，一場辯論聽下來，簡直疲勞轟炸，根本不知道重點在哪裡。

台北地檢署主任檢察官張友寧說，他看過5場模擬法庭，其中3場都有提到「預見可能性」的法律概念，而他在法庭上講解2、3次以上，都不確定國民法官是否已精準掌握「預見可能性」的內涵。

為避免國民法官帶著成見上審判台，《國民法官法》規定採用起訴狀一本主義，讓國民法官保持「空白心證」聽審。但讓國民法官事前沒做功課就坐上審判台，最後到底聽懂多少？會不會是用一種曖昧不清的心證去決定另一個人的未來？如此的審判品質難道不危險嗎？

就有國民法官自己承認，她是到了評議階段才比較進入狀況，等於國民法官聽完整場審判，還是不了解案情及審判重點，很心虛。

▲影子團國民法官分享參與模擬法庭的心得。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.25）
▲影子團國民法官分享參與模擬法庭的心得。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.25）
法界人士認為，審理前先跟國民法官做一些前情提要，將檢辯雙方整理的爭執及不爭執事項提示國民法官，開庭時檢辯直搗核心，讓國民法官立即抓到重點。反過來說，揭露過多資訊，又擔心國民法官會產生偏見。所以「空白心證」的定義，過與不及都是問題，審檢辯應想辦法在當中取得平衡。

讓國民參與審判是想撕掉恐龍法官的標籤，參考民眾不同的生活經驗，協助法官判斷被告有無犯罪，要判多重才符合社會期待，但國家賦予國民法官決定得事項範圍太廣，也延伸出多重專業領域的交織，例如：法律與醫學等，結果就是讓外行人聽行話，開庭不僅沒效率，還讓人精神渙散，最後就是判斷不精準。

最高法院法官吳秋宏認為，在傳喚各領域的專家、學者出庭擔任鑑定人時，如果檢辯集中在細節的爭辯，反而不利於國民法官對鑑定內容全貌的理解及掌握，建議先讓專家、學者針對專業領域部分，向國民法官法庭解說鑑定過程及結果，接著由檢辯交互詰問、釐清爭點，而法院面對屬於專業領域的事實認定部分，應高度尊重專業，法官不宜自行推翻另行解釋。

當然，也有國民法官開完模擬庭後，支持陪審制，他建議刑罰由職業法官訂，被告有沒有犯罪可讓國民法官共同討論，否則每次案件都是不同人參與，又沒有同一個標準，就會產生不同刑罰，肯定會產生歧異。

國民法官法2023年上路，未來社會矚目命案，基本上都會由職業法官與國民法官共同審理，殺人案的案情相對簡單，但2026年又會加入10年以上重罪，當國民法官要審理貪瀆弊案，其中牽扯的層面深又廣，還不乏各領域專業，如果國民法官案件不聚焦，一旦攻防時檢辯大打模糊戰，成效恐怕大打折扣。

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