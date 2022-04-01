名家論壇》膝關節／電影《咒》　鬼殺人還是人殺鬼？

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柯孟融大學時期的短片《鬼印》就成功引發討論，受限經費條件，卻還能用簡單手法製造出媲美《七夜怪談》的恐懼古怪獵奇感。沒想到要在大銀幕真的搞鬼片，這一等居然就過了18年。
《咒》靈感來自2005年，在高雄發生的一起真實全家集體中邪案件，最後引發一人不幸身亡。為了能呈現觀眾體會的真實感，最後選擇紀錄片方式拍攝，敘述蔡亘晏飾演的媽媽準備迎接出生後就無法一起生活的小女兒，為了獻給女兒日後可以觀看她們的生活點滴，決定努力用手機與相機全方位紀錄。
這讓本片有著相當充分的必要拍攝理由，否則這類拍攝手法往往會有幾場戲不合邏輯，有時根本在逃命，哪還能兼顧攝影機拍攝美學與拍攝合理性？
《咒》宣傳上打著「問鼎台灣影史最恐怖電影」的文案，但事實上這片推翻過往鬼片的嚇人窠臼，而且導演刻意不拍攝鬼影效果，只有一幕必要用了短暫影像。而且結尾才讓觀眾明瞭這場佈局，是一個精心計劃的惡意詛咒。這就成了本片的最大創意逆轉，既然觀眾都知道「這不過就是一部電影」，但我們仍然看成「偽紀錄片」，但劇本巧思就在這兩者之間發酵後座力。
觀眾該如何看待整部片創造的虛構邪教？邪教的詛咒、祝福意念，透過你我不熟悉的語調發音，玩弄了觀眾信任，觀眾卻也享受最後的被虐玩笑。甚至還把宗教符號變成視覺暫留這樣的大銀幕特殊體驗（因為這招在OTT平台播放時絕對行不通）。
《咒》很巧妙地模糊了劇情片與（偽）紀錄片這兩種類型的界線，同時幾幕光看空氣就毛骨悚然的段落，如女兒要求媽媽站高高去把「壞壞」牽下來，或是爬入地道裡面的過程。兩段時間軸的切換，讓這段紀錄片直接有了劇情片的剪接節奏，加上配樂都來了，導演柯孟融雖然玩半套，但觀眾也樂意接球互動，成了國片至今唯一能讓觀眾在戲院裡隨著女主角請求，大家集體心中默念咒語的遊戲，而這才是真正的4D電影吧？
另外，似乎要可以把《咒》看成是女性電影，不免俗地可以將宗教裡的符號全數對應，被奪走的名字、當祭品活獻，甚至連片中的虛構宗教的佛母都被挖掉臉龐，戲裡廟宇祭祀的佛像們遇到靈邪怪事時，居然集體撇頭轉身，某種程度上不也是對沙文傳統的一種反擊？外加片中的社福單位、心理諮商師也都是女性受害者。當然片中男性受害者也不少，幾幕中邪自殘畫面相當逼真，高英軒敬業演出，值得尊敬。
《咒》雖然全片沒有真正的鬼登場，但全片邪氣四射，「火佛修一，心薩嘸哞」這段祈福咒語最後逆轉了觀眾期待，許多段落都是毛骨悚然氣氛，並非會被音效刻意惡整嚇到。而且後半段成功把前面一句看似童趣可愛的「鳳梨兔兔汪汪汪」，轉成一句噴發母愛愧疚感的轉折，相當打動人心，不得不說只靠一句台詞就能完成女主角追求救贖女兒的意念，實在高明。
●作者：膝關節／影評人
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