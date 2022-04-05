產業供應鏈大型化！中型集團壓力大增、營運「三進三退」

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2020年中型集團全球投資分子企業總家數為3610家，較2019年的3641家衰退0.85%，也為連續2年衰退，顯示受美中貿易戰及疫情影響營收連續衰退，也直接影響中型集團的投資擴張能力，並在清理效益不張的投資事業下，呈現投資家數下滑的情況。
在「三退」方面，2020年中型集團營收總額僅1兆3589億元，較2019年呈現3.71%的衰退，不僅為連續2年營收總額衰退，亦為2015年以來的第4次營收總額衰退；同時2017年及2018年的營收總額成長幅度分別只有2.28%及0.12%，顯示中型集團營收總額成長動能不足由此來已久，2020年受到新冠肺炎疫情的影響，對營收總額成長造成更大傷害。
同時，若以2020年前100名中型集團的營收總額5917.82億元，與2019年的6233.9億元比較，不但呈現5.07%的衰退，且連續3年衰退，顯示位於前段班的中型集團的營收表現遜於整體中型集團。
在投資擴張受阻、營收總額連續2年衰退情況下，中型集團營收成長家數也跟著下滑，2020年250個家中型集團營收成長家數由2018年的162家，下滑到2019年的128家，再下滑至2020年的123家，營收成長家數衰退3.91％，也同為連續兩年呈現衰退。營收成長家數衰退，顯示中型集團具有成長動能的集團正在持續減少中，是值得關注的問題。
至於「三進」方面，雖然250家中型集團的合併資產總額由2019年的2兆2837億元成長至2020年的2兆3686億元，整體資產總額小幅成長3.71%，但卻為連續第5年資產成長低於5%，且在2018年版及2019年版，中型集團資產成長率曾分別負成長22.55%及10.29%，至2020年中型集團的資產總額與2015年的資產總額高峰的3兆352億元相較仍有超過6,600億元的差距，顯示中型集團的資產擴張能力趨弱，而這也是難以帶動營收總額成長的關鍵。
再由獲利的角度看，儘管整體中型集團營收總額連續兩年衰退，但稅後純益總額卻由2019年的755.44億元，大幅上升到2020的942.92億元，創下中型集團15年來新高，成長幅度則達到24.82%，也是中型集團自2011年以來的最高獲利成長率。尤其是前100大中型集團的稅後純益總額達519.27億元，較2019年的360.88億元大幅成長43.89%，同樣顯示位於前段班的中型集團儘管營收衰退，但是獲利能力仍然高於整體中型集團。
為何營收總額衰退，但稅後純益卻反向創新高？中華徵信所認為，這可以解讀為中型集團正在倚靠轉型升級獲取高利潤，也因此中型集團的純益率也同步創下6.94％的歷史新高。
中華徵信所也提醒，全球產業供應鏈要求供應商大型化的壓力，是近5年來中型集團成長所面臨的最大壓力，由2020年中型集團對中國大陸及對東協地區的營運，無論從投資家數、營收總額、資產總額都呈現兩位數的衰退即可看出、因此雖然中型集團開始轉型升級工程，使得獲利成長，但就長期營運面觀察，最終還是要回到擴張全球市占率，以營收成長來帶動獲利增長。