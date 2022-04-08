謝佳見《售命》脫褲狂歡　呼酒店妹巴掌逼「服侍」

黑色犯罪電影《售命》由新銳導演鄧仲謀編導，傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻、李銘忠等實力派演員主演，飾演一名瘋狂殘暴黑道老大的謝佳見，在一場KTV戲中，不僅直接對犯了錯的酒店小姐無情賞巴掌，還「當眾脫褲」要求酒店妹服侍，暴戾性格令人咋舌，而當時十分入戲的謝佳見甚至還臨場發揮，隨手拿起菸灰缸砸向酒店妹身後的牆壁，導致布景破了個洞，不僅嚇壞扮演酒店小姐的演員，就連鄧仲謀導演都傻眼。謝佳見也不好意思地自嘲：「我是個神射手啦，幸好one take就成功。」
不會講台語的謝佳見還要在片中陶醉大唱知名的台語歌《癡情玫瑰花》，因此他不僅向朋友請教每一句歌詞發音，還私下苦練1個月，讓他直呼：「要抓到很道地的台語口氣不容易，我幾乎每天都在練唱，洗澡、工作都要『癡情』一下。」而導演也對謝佳見的表現讚譽有加：「比我想像中的好太多了，我盡量讓他放開去演，畢竟跟他幕前形象差非常多，事後看回放全場都笑成一團。」
男主角傅孟柏在片中有不少動作戲，為此拍攝前進行了近1個月的武術訓練。然而傅孟柏的角色是個單純上班族，從沒有打鬥經驗，因此訓練上並非追求身手矯健，反而是練習「如何挨打」，讓當時剛拍完古裝片的傅孟柏印象深刻：「阿良本身不可能有武打經驗，所以古裝片中乾淨俐落的打法，都要變得很濁、很黏、很不好看，其實也不容易，被打的時候才知道被打的人有多辛苦。」
導演也透露，一開始傅孟柏常常會因為「打得太帥」而NG，必須常提醒他：「我們是『亂打』好嗎。」而有一場近30人的群架戲，雖然排練多次，但混亂中多少仍有受傷，傅孟柏就因不小心揮拳過猛搥牆而掛彩，事後回想慶幸道：「真的揍滿大力的，幸好是木頭搭景。」導演爆料，傅孟柏受傷時都會帶著「些許得意」的口吻向他抱怨：「他抱怨時都很得意，感覺很樂在其中，可能他也有點犯賤，喜歡被打，越打越開心。」傅孟柏也笑言：「每天十幾個小時都在拍很累的戲，全身是血、摔來摔去、情緒又很爆炸，但真的滿過癮的。」