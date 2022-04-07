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蔡淑臻奪小24歲朱軒洋「初夜」　主動獻抱30秒破冰

▲蔡淑臻和小24歲朱軒洋詮釋姐弟戀。（圖／公共電視提供）
▲蔡淑臻和小24歲朱軒洋詮釋姐弟戀。（圖／公共電視提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-07 19:24:30

導演賴孟傑、蔡淑臻、杜姸、蘇瀅、許乃涵、陳怡叡（Yuri）、張再興今（7日）出席公共電視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》媒體試片會，蔡淑臻和小24歲朱軒洋詮釋姐弟戀，第一集就祭出火辣辣的「破處」床戲，朱軒洋胸肌上留下激情草莓印，讓蔡淑臻笑說「很補」。

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2人戲中大概有15場吻戲，朱軒洋每天對蔡淑臻灌迷湯：「妳好漂亮。」試圖拉近2人距離，但是蔡淑臻因為角色設定不卸心防，剛開始對他冷冰冰的，朱軒洋四處向導演賴孟傑、張再興討教辦法還是受挫，直到蔡淑臻拍第一場吻戲，發現親不了他，才主動破冰，「我就把朱軒洋拉到旁邊，抱了他30秒。」這一抱讓朱軒洋直咧開嘴傻笑，從此拍親密戲順利許多。

▲左起陳怡叡（Yuri）、蘇瀅、杜姸、蔡淑臻、導演賴孟傑、許乃涵、張再興出席《村裡來了個暴走女外科》媒體試片會。（圖／公共電視提供）
▲左起陳怡叡（Yuri）、蘇瀅、杜姸、蔡淑臻、導演賴孟傑、許乃涵、張再興出席《村裡來了個暴走女外科》媒體試片會。（圖／公共電視提供）
朱軒洋的率真讓女演員們都融化，許乃涵說他常常露出狗狗臉在片場送便當，她看了不禁冒出「姨母笑」，陳怡叡也自首被電到了，問蔡淑臻有沒有動心？她說：「有啊，電到無法招架，他長那個樣子演愛情戲，我很容易入戲。」朱軒洋甚至會突然甜蜜告白：「謝謝妳送給我的微笑，太辣了。」不過蔡淑臻澄清沒有自肥，「我沒有參與選角，原本設定年齡差沒那麼大，是導演獸性大發，跟我說『再幫妳找個更小的』。」

▲蔡淑臻（左）和導演賴孟傑第三度合作。（圖／公共電視提供）
▲蔡淑臻（左）和導演賴孟傑第三度合作。（圖／公共電視提供）
YouTuber蘇瀅飾演護理師「婉君」，超洗腦台詞令人印象深刻。首度演出的她努力做足功課，記熟所有手術使用的器械，但她自嘲：「要拍攝時全部忘光。」因此現場要趕快去詢問醫療顧問，把很多東西記起來，苦喊：「醫療專業是最大的挑戰。」

杜姸飾演住院醫師「緹娜」，特色是手術室的縫合高手。為了練習縫合技術，她可是吃足苦頭，開拍前壓力很大，一開始練習縫豬皮肉，後來用具挑戰性的葡萄皮練習縫合，技術越來越好，受到導演賴孟傑很大的鼓勵。

▲蔡淑臻（左）每天被朱軒洋稱讚漂亮。（圖／公共電視提供）
▲蔡淑臻（左）每天被朱軒洋稱讚漂亮。（圖／公共電視提供）
許乃涵飾演護理長「凱莉」有身孕又身兼多職，令人揪心；她笑說，拍攝過程不斷吼叫，呈現一個暴躁的孕婦。但隨後又笑虧蔡淑臻：「對我們演員很賺的一點是，從來沒看過這麼邋遢的名模，現場一直在吃東西，從來沒有見過。」

張再興飾演宮廟桌頭「阿亮」，外表兇狠卻有顆純情、可愛的內心，跟朱軒洋飾演的「阿君」是好兄弟。他笑稱：「我們（的角色）是製造麻煩，病人都是從我們這裡出去的。」陳怡叡笑說，現場很歡樂，時常被張再興、朱軒洋逗樂到無法自己。《村裡來了個暴走女外科》自5月7日起每周六晚間9點於公視播出。

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