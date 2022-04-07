蔡淑臻奪小24歲朱軒洋「初夜」　主動獻抱30秒破冰

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朱軒洋的率真讓女演員們都融化，許乃涵說他常常露出狗狗臉在片場送便當，她看了不禁冒出「姨母笑」，陳怡叡也自首被電到了，問蔡淑臻有沒有動心？她說：「有啊，電到無法招架，他長那個樣子演愛情戲，我很容易入戲。」朱軒洋甚至會突然甜蜜告白：「謝謝妳送給我的微笑，太辣了。」不過蔡淑臻澄清沒有自肥，「我沒有參與選角，原本設定年齡差沒那麼大，是導演獸性大發，跟我說『再幫妳找個更小的』。」
YouTuber蘇瀅飾演護理師「婉君」，超洗腦台詞令人印象深刻。首度演出的她努力做足功課，記熟所有手術使用的器械，但她自嘲：「要拍攝時全部忘光。」因此現場要趕快去詢問醫療顧問，把很多東西記起來，苦喊：「醫療專業是最大的挑戰。」
杜姸飾演住院醫師「緹娜」，特色是手術室的縫合高手。為了練習縫合技術，她可是吃足苦頭，開拍前壓力很大，一開始練習縫豬皮肉，後來用具挑戰性的葡萄皮練習縫合，技術越來越好，受到導演賴孟傑很大的鼓勵。
許乃涵飾演護理長「凱莉」有身孕又身兼多職，令人揪心；她笑說，拍攝過程不斷吼叫，呈現一個暴躁的孕婦。但隨後又笑虧蔡淑臻：「對我們演員很賺的一點是，從來沒看過這麼邋遢的名模，現場一直在吃東西，從來沒有見過。」
張再興飾演宮廟桌頭「阿亮」，外表兇狠卻有顆純情、可愛的內心，跟朱軒洋飾演的「阿君」是好兄弟。他笑稱：「我們（的角色）是製造麻煩，病人都是從我們這裡出去的。」陳怡叡笑說，現場很歡樂，時常被張再興、朱軒洋逗樂到無法自己。《村裡來了個暴走女外科》自5月7日起每周六晚間9點於公視播出。