悠遊卡越來越少人用？眾抖出「致命關鍵」：被超車很可惜
悠遊卡是國人最常使用的電子票證之一，不論是交通工具、小額支付、停車場等等都能使用，方便的程度，人手一張也是非常基本的事情。不過隨著時代更迭，你是否發現身邊使用悠遊卡的人並沒有這麼多人呢？就有網友討論「悠遊卡是怎麼走到這一步的？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「悠遊卡曾以市占九成八傲視其他電子票證，早在十年前就和統一超商合作擴展通路，走出交通領域，連民生消費都有企圖心，結果在近幾年，各種行動支付逐年成長，悠遊卡開始被侵蝕，營業項目也像困在北捷，大眾交通上麵，曾經台北市的驕傲，怎麼會走到今天這一步？」
貼文一出，網友紛紛回應「電子化太慢，真的有點可惜」、「行動支付版跟太慢了，客源被分掉」、「真的除了搭車，完全不會用悠遊卡去買東西欸」、「悠遊卡可以用的地方，早就被行動支付各家佔滿了」、「悠遊卡真的被超車很可惜，發展很早，電子化太慢了」、「本來以前都會去超商買東西什麼的，後來電子支付發展太快，悠遊卡沒跟上很可惜」、「是真的好用啊，搭車、停車費都很讚，就是真的太晚電子化很可惜，市場被瓜分」。
綜合網友意見，多數人認為「悠遊卡」除了交通票證功能非常好用外，其實也能在多場所派上用場，但從2000年就創立的悠遊卡，卻在電子支付這塊直到2020年3月才有「悠遊付」問世，但當時市面上早已充斥各種行動支付平台，導致悠遊卡又再度回歸民眾「搭車票卡」的單一功能，市場被瓜分掉，因而將行動支付市場王座拱手讓人。（編輯：張嘉哲）