早餐店吐司必塗「神秘醬料」？真面目曝　根本不是美乃滋

我是廣告 請繼續往下閱讀
「美乃滋」，是一種由食用油加上蛋黃、檸檬汁或醋之類的酸化劑，外加上一些調味料所製成的一種調味醬；「乳瑪琳」則是一種固化的植物奶油，植物奶油和動物奶油雖然都是奶油，但兩者從製作方式到主要成分都無任何關聯，動物奶油是純天然奶油，主要從鮮牛奶中提取，也不會額外添加一些色素或者添加劑等，而植物奶油就是所謂的人造奶油，通過加工植物油生產出來，因此植物奶油中含有大量的「反式脂肪酸」和「氫化油」，容易使人肥胖。
而「沙拉醬」和美乃滋的最大差別在於，沙拉醬的製作過程是「使用整顆蛋下去做」，但目前現行法規中只要是有額外加入非蛋黃的乳化劑的調醬，就不得稱為美乃滋，因此沙拉醬的口味豐富度自然都比美乃滋來得更多樣化，至於早餐店為何要塗抹，王證瑋則解釋，主要是為了增加麵包在入口實，不要那麼乾澀。
王證瑋也指出，很多現代的上班族因為趕時間，常隨意挑早餐，認為只要有吃就好，但若想提供好的營養、食物給休息整晚的大腦，讓注意力集中並提升學習與工作效率，挑選早餐的方式也很講究，他建議初階可嘗試選擇「碳水化合物＋優質蛋白質」的組合，因為碳水化合物能提供身體源源不絕的能量，優質蛋白質所提取的胺基酸，能維持好的新陳代謝，讓精神更好，例如中式的「饅頭夾蛋、蘿菠糕加蛋、起司蛋餅、肉片夾土司」或西式的「豬肉漢堡、總匯三明治」，都是很好的選擇。
此外，若想再更進階，除了上述初階版外，也可以再加選「乳製品」和「蔬菜」，因為乳製品能在蛋白質的攝取上做強化，而蔬菜內的纖維素可延緩腸胃道排空，讓吃進去的早餐能量緩緩釋放，也能更穩定的供應一天的能量，例如「蔬菜燒餅夾醺雞肉片、鮮蔬玉米起司蛋餅」，都可以提高早晨活力。（編輯：張志浩）
【本文獲臉書粉絲團《營養小當家_阿罐營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】