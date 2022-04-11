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8歲媽媽變《童伴》　名導奇幻新作受宮崎駿啟發

▲雙胞胎姊妹約瑟芬桑斯（左）、嘉布莉葉桑斯演出《親愛的童伴》。（圖／海鵬）
▲雙胞胎姊妹約瑟芬桑斯（左）、嘉布莉葉桑斯演出《親愛的童伴》。（圖／海鵬）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-11 20:00:00

以《燃燒女子的畫像》紅遍全球的法國女導演瑟琳席安瑪（Céline Sciamma），自編自導新作《親愛的童伴》（Petite Maman），延續前作的優雅攝影，劇本更是令人驚豔，電影描述剛失去外婆的8歲女孩奈莉，在森林遊玩時，竟遇見與自己同齡、並跟媽媽同名的小女孩瑪莉詠，自此展開一段不可思議、卻異常動人的奇遇。瑟琳席安瑪自承是受到宮崎駿動畫《魔法公主》啟發，決定拍攝這部跟自己童年有關的電影。劇情亮點落在一個8歲女孩遇見了自己的媽媽，還是年紀跟自己一樣的媽媽，並透過這趟奇幻旅程，喚起觀眾對童年時光的記憶。 

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▲導演瑟琳席安瑪感人新片《親愛的童伴》受宮崎駿動畫啟發。（圖／海鵬）
▲導演瑟琳席安瑪感人新片《親愛的童伴》受宮崎駿動畫啟發。（圖／海鵬）
有趣的是，《親愛的童伴》主要演員是由一對雙胞胎姊妹約瑟芬桑斯（Josephine Sanz）、嘉布莉葉桑斯（Gabrielle Sanz）飾演，妹妹更在片中飾演「媽媽」，角色設定十分有趣。瑟琳席安瑪表示，片中女孩外婆的原型就是她自己的外婆，外景更在她老家塞爾吉的美麗鄉間拍攝，「就連傢俱、壁紙，乃至窗櫺的樣子，都有著我許多的成長回憶。」

▲瑟琳席安瑪新作撫慰人心《親愛的童伴》獲選年度最棒電影之首。（圖／海鵬）
▲瑟琳席安瑪新作撫慰人心《親愛的童伴》獲選年度最棒電影之首。（圖／海鵬）
瑟琳席安瑪以其細膩的女性觸覺，潛入小孩敏感而脆弱的內心。在如幻似真的童年幻想裡，與新朋友相識相知、分享悲喜哀樂，實現每個孩子心中都曾有過的童話，進而去愛那個並不完美的人生。該片被權威影媒《觀獎》（Awards Watch）讚譽是「影史上講述童年最令人印象深刻的電影」，《帝國雜誌》更盛讚「比《燃燒女子的畫像》更唯美動人」，《親愛的童伴》5月13日在台上映。
 

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