大坑蝶螢嘉年華登場　「螢」光穿梭林間

台中「大坑蝶螢嘉年華」 (16) 日在大坑生態園區正式開幕，專業導覽、螢火蟲幼蟲觀察、夜間生態演講，民眾最期待的賞螢活動，在夜晚看到螢螢星光穿梭林間。台中市政府觀光旅遊局表示，今年共有 8 場解說活動，從 4 月 19 日開放第二波報名，邀請民眾一同來大坑生態園區，另因應疫情，也請配合做好各項防疫措施，營造安心的遊憩場域。

我是廣告 請繼續往下閱讀

另外，觀旅局表示，民眾也可透過 5 月 15 日開始的「大玩台中」 APP 專頁功能，參與探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿 5 個徽章即可參加抽獎，獎品有 200 份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊，還有總計 20000 點 Line Point 可拿。

觀旅局說，為讓活動效益擴增至在地產業，今年特別結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功即可獲得大坑商圈會員店家的消費券，消費滿額還可享受優惠。此外，今年大坑商圈還推出 2022 大坑商圈嘉年華，「坑店家好食券 part2 」活動，結合在地商圈及店家，共同推廣大坑美食，民眾大手牽小手，一起到大坑賞螢、賞蝶，慢遊自然、享受美食。

昨開幕活動中除有人偶娃娃帶動唱，還有大野狼、小紅帽演出情境劇，配合聯合國永續發展目標 (SDGs) 中的保育陸域生命、維持生物多樣性議題，結合大坑生態園區蝴蝶多樣性特色，獲得現場小朋友熱情回應。