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大坑蝶螢嘉年華登場　「螢」光穿梭林間

▲大坑生態園區在夜晚看到螢螢星光穿梭林間(圖／觀旅局提供2022.4.17)
▲大坑生態園區在夜晚看到螢螢星光穿梭林間(圖／觀旅局提供2022.4.17)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-17 15:09:16

台中「大坑蝶螢嘉年華」(16)日在大坑生態園區正式開幕，專業導覽、螢火蟲幼蟲觀察、夜間生態演講，民眾最期待的賞螢活動，在夜晚看到螢螢星光穿梭林間。台中市政府觀光旅遊局表示，今年共有8場解說活動，從419日開放第二波報名，邀請民眾一同來大坑生態園區，另因應疫情，也請配合做好各項防疫措施，營造安心的遊憩場域。

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另外，觀旅局表示，民眾也可透過515日開始的「大玩台中」APP專頁功能，參與探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿5個徽章即可參加抽獎，獎品有200份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊，還有總計20000Line Point可拿。


觀旅局說，為讓活動效益擴增至在地產業，今年特別結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功即可獲得大坑商圈會員店家的消費券，消費滿額還可享受優惠。此外，今年大坑商圈還推出2022大坑商圈嘉年華，「坑店家好食券part2」活動，結合在地商圈及店家，共同推廣大坑美食，民眾大手牽小手，一起到大坑賞螢、賞蝶，慢遊自然、享受美食。


昨開幕活動中除有人偶娃娃帶動唱，還有大野狼、小紅帽演出情境劇，配合聯合國永續發展目標(SDGs)中的保育陸域生命、維持生物多樣性議題，結合大坑生態園區蝴蝶多樣性特色，獲得現場小朋友熱情回應。


台中市風景區管理所也提醒大家，大坑生態園區為免費開放的戶外場域，如需在活動外自行賞螢，請注意自身安全，也建議戶外活動穿著長褲、布鞋、戴帽，如有自備手電筒請記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾，也請輕聲細語，勿大聲喧嘩，留意腳步，勿任意捕捉，影響螢火蟲的棲息環境。


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