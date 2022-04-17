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6至11歲打莫德納要更小心　專家建議父母陪同並給疫苗假

▲衛福部食藥署核准6歲至11歲施打莫德納新冠肺炎疫苗，專家提醒施打時要更小心，並建議施打時家長或照護者要陪同，政府可要求雇主給疫苗假，提高疫苗覆蓋率。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲衛福部食藥署核准6歲至11歲施打莫德納新冠肺炎疫苗，專家提醒施打時要更小心，並建議施打時家長或照護者要陪同，政府可要求雇主給疫苗假，提高疫苗覆蓋率。（示意圖／擷取自Pixabay）

記者顏真真/台北報導

2022-04-17 18:30:14

中央流行疫情指揮中心宣布，衛福部食藥署在召開專家會議討論後，核准莫德納（moderna）新冠肺炎疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法和用量為施打兩劑，每劑0.25毫升，即含50微克的mRNA，為成人劑量的一半，劑施打間隔28天。對此，台大公衛學院教授詹長權今（17）日表示，由於國際上較多只核准且使用BNT打這一年齡層的小孩，劑量則是成人的1/3，等於10微克mRNA，因此，台灣開放莫德納給6-11歲施打要更小心，建議施打時要有家長或其照護者陪同，觀察時間也要久一點，政府可考慮要求雇主給父母或其照護者「疫苗接種假」，來陪小孩打第一劑和大人自己完成第三劑，加速提升疫苗覆蓋率。

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食藥署表示，經審查莫德納疫苗在6至11歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗，試驗結果顯示，6至11歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於原療效試驗中，18至25歲青少年及成人試驗組的免疫原性結果。

在安全性資料方面，兒童組除發燒的比例較成年組略高外，兩組發生不良反應的比例相近，大多屬於輕微、暫時性的不良反應。經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升，即含50微克的mRNA，為成人劑量的一半，兩劑施打間隔28天。

對於開放孩童施打新冠肺炎疫苗，詹長權今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，他在一個月前就已提出建議，很高興政府聽進去了，要改變防疫措施就是要提升全民免疫力，提升免疫力最有效方式就是打疫苗，國際上已認可的疫苗且可打年齡層都應該去打，尤其5-11歲許多國家都已開放施打疫苗，台灣當然也要做，疫苗要有效就要打到身體上。

不過，對於台灣先核准6-11歲孩童可以打莫德納疫苗，詹長權認為，國際上比較多國家只核准且使用BNT打這一年齡層的小孩，像是美國、以色列、韓國、日本、新加坡，核准莫德納的國家不多，僅加拿大、英國、歐盟，實際施打的國家不明。另外一個考量是劑量，BNT用成人劑量的1/3，等於10微克mRNA)。

他說，台灣核准讓6-12歲小孩接種莫德納，劑量是成人的一半，等於50微克 mRNA，打完兩劑之後，小孩體內BNT是20微克mRNA，莫德納是100微克mRNA，因此，台灣這年齡孩童打莫德納要更小心。

此外，他建議小孩打疫苗最好是在大人陪同下施打，每個人都要有家長或照護者陪同施打，在規畫上要更細心更完整，尤其小學生施打當天，政府可以考慮要求雇主給這些小孩的父母或其照護著「疫苗接種假」，來陪小孩打第一劑及大人自己完成第三劑，這樣子全民的疫苗覆蓋率或許可以加快提高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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