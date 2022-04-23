林莎化身防爆實習生　穿30多公斤裝備實戰演練

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對自己即將前進防爆大隊實習，主持人林莎緊張又期待說：「防爆部隊，在我的想像中，應該就像電影情節中常出現專門處理爆裂物的警察，經常要冒著生命危險拆除爆裂物，而且還跟匪徒鬥智鬥勇，很難想像每天都可能面臨重傷或死亡的防爆大隊隊員的心理壓力有多大，不只佩服他們的抗壓性，更是由衷感謝他們為民服務盡忠職守的辛勞。」這次即將接受偵五大隊第一隊的獨家課程，挑戰闖關體驗防爆任務，林莎說：「光想就很有畫面，一般人根本沒機會接觸防爆訓練，真的很榮幸有這個機會！」
防爆大隊出勤面對處理的物品都非同小可，每個動作和決定都關係到人命安危，這次難得和《17瘋開箱》直播節目合作，偵五防爆大隊表示：「想讓觀眾們透過鏡頭實際瞭解防爆人員必須具備的專業與可能面對的危險，並學習爆裂物的危害性，以及面對疑似爆裂物時如何通報與保障自身的安全。」節目中教官們將透過指導兩組實習防爆隊員，公開防爆小組出動究竟有哪些日常裝備、防爆車上有哪些不可或缺的重要裝備、一般爆裂物處理的正確步驟，並詳盡介紹為防爆人員接近爆裂物及排除爆裂物危害的最佳幫手多功能防爆機器人。
當天除了邀大家一起上線為防爆戰士獻上最高敬意，節目中也為觀眾準備了「刑事Bear磁鐵組&拒毒我最酷輕便筆袋」、「刑事現場證物資料袋」、「勇反毒行動車造型卡套」等多項CIB偵五防爆第一隊限量周邊好禮進行抽獎，想獲得人氣限量周邊4/24（日）下午2點請鎖定收看《17瘋開箱》。（編輯：楊穎軒）