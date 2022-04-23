COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林莎化身防爆實習生　穿30多公斤裝備實戰演練

▲林莎將化身防爆實習生，穿30多公斤防爆衣實戰演練，解密拆彈專家日常。（圖／尖端集團提供）
▲林莎將化身防爆實習生，穿30多公斤防爆衣實戰演練，解密拆彈專家日常。（圖／尖端集團提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-23 01:00:00

重裝上陣！17LIVE人氣直播節目《17瘋開箱》最新開箱地點將攜手CIB偵五防爆第一隊發出防爆訓練班召集令，4月24日（日）14:00國民女友林莎將率隊人氣17LIVERS挑戰化身防爆實習生，帶大家直擊CIB偵五防爆第一隊，穿上超過三十公斤的防爆衣實戰演練，解密這群用生命保護人民的拆彈專家日常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林莎將擔鋼主持新一集「17瘋開箱」。（圖／尖端集團提供）
▲林莎將擔鋼主持新一集《17瘋開箱》。（圖／尖端集團提供）
17LIVE這次與「刑事警察局偵五防爆第一隊」攜手透過節目直播獨家開課防爆訓練班，這次《17瘋開箱》節目中林莎將帶著黃子宇Amanda、小吉キチ、奶昔蛋蛋、林俞汝annie、鼓手木蘭等五位17人氣LIVER化身實習防爆隊員，將分隊挑戰三個防爆小組訓練關卡，耗時較短且正確度高的隊伍獲勝，刑事局偵五大隊隊長李子文將出任總教官，兩隊指導教官則是防爆小組成員，偵五防爆大隊主要任務就是負責拆除全台的爆裂物，成員都是警界菁英，學員訓練完全依據「美國FBI爆後現場處理訓練準則」經過嚴苛訓練，面對突發勤務才能快速應變機動迎戰。

對自己即將前進防爆大隊實習，主持人林莎緊張又期待說：「防爆部隊，在我的想像中，應該就像電影情節中常出現專門處理爆裂物的警察，經常要冒著生命危險拆除爆裂物，而且還跟匪徒鬥智鬥勇，很難想像每天都可能面臨重傷或死亡的防爆大隊隊員的心理壓力有多大，不只佩服他們的抗壓性，更是由衷感謝他們為民服務盡忠職守的辛勞。」這次即將接受偵五大隊第一隊的獨家課程，挑戰闖關體驗防爆任務，林莎說：「光想就很有畫面，一般人根本沒機會接觸防爆訓練，真的很榮幸有這個機會！」

▲林莎緊張期待將前進CIB偵五防爆大隊。（圖／尖端集團提供）
▲林莎緊張期待將前進CIB偵五防爆大隊。（圖／尖端集團提供）
防爆大隊出勤面對處理的物品都非同小可，每個動作和決定都關係到人命安危，這次難得和《17瘋開箱》直播節目合作，偵五防爆大隊表示：「想讓觀眾們透過鏡頭實際瞭解防爆人員必須具備的專業與可能面對的危險，並學習爆裂物的危害性，以及面對疑似爆裂物時如何通報與保障自身的安全。」節目中教官們將透過指導兩組實習防爆隊員，公開防爆小組出動究竟有哪些日常裝備、防爆車上有哪些不可或缺的重要裝備、一般爆裂物處理的正確步驟，並詳盡介紹為防爆人員接近爆裂物及排除爆裂物危害的最佳幫手多功能防爆機器人。

當天除了邀大家一起上線為防爆戰士獻上最高敬意，節目中也為觀眾準備了「刑事Bear磁鐵組&拒毒我最酷輕便筆袋」、「刑事現場證物資料袋」、「勇反毒行動車造型卡套」等多項CIB偵五防爆第一隊限量周邊好禮進行抽獎，想獲得人氣限量周邊4/24（日）下午2點請鎖定收看《17瘋開箱》。（編輯：楊穎軒）

「地震女神」脫了！泳衣太小完全裹不住　162萬人朝聖

連千毅女郎「穿無罩內衣」搭手扶梯　網友佩服：真大膽

水原希子被逼露毛拍床戲！公開男製作人手滑腿根惡劣現場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
49.54%50.46%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀