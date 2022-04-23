聰明報稅／節稅報扶養非越多越好　1張圖幫你搞清避觸法

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不過，為了節稅，有些人將同住的姪子、叔叔阿姨也一同列報扶養，以為報扶養人越多好，但不是人人都能報，因此，在申報扶養前，先搞懂扶養的義務順序和條件，申報人本身要具備法定扶養義務與扶養事實等要件，受扶養親屬也要符合所得稅法規定的「特定年齡」、「在校就學中」、「身心障礙」或「無謀生能力」等任一資格。
財政部南區國稅局指出，所得稅法有關個人綜所稅免稅額減免的目的，是以稅捐的優惠使納稅義務人對特定親屬或家屬盡其法定扶養義務，因此，並不是只要提示扶養切結書或支付生活費等證明文件，即可列報該項免稅額。
所謂「法定扶養義務」，依民法第1115條第1項規定，負扶養義務者有數人時有先後順序之分，故欲適用所得稅法扶養其他親屬免稅額的規定者，應以扶養義務順位在前者為先，亦即應由父母優先扶養，如由順序在後者列報扶養時，應提示前順序者無法履行扶養義務的證明文件。
因此，想要報扶養節稅，要先了解誰可以列報扶養？財政部說明，除直系尊親屬及子女之外，還有同胞兄弟姊妹及其他親屬或家屬，其中直系尊親屬，年滿60歲可直接列報，未滿60歲因無謀生能力而被扶養，子女未滿20歲也可以直接列報，年滿20歲因在校就學、身心障礙或無謀生能力而被扶養。
至於申報扶養同胞兄弟姊妹，未滿20歲可直接列報，年滿20歲則因在校就學、身心障礙或無謀生能力而被扶養，若要申報扶養其他親屬或家屬，未滿20歲要同時符合2條件，包括同居一家永久共同生活，且具家長家屬關係，還有互負扶養義務，且確實有扶養事實，年滿20歲則須因在校就學、身心障礙或無謀生能力而被扶養。
不過，什麼是無謀生能力？財政部表示，包括一、因身體/精神/智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，取得醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作；二、符合長照扣除額規定，且不能自謀生活或無能力從事工作；三、受監護宣告，尚未撤銷；四、未滿60歲直系尊親屬所得不超過基本生活費（110年度為19.2萬元）、或領有身心障礙證明或手冊、或為精神衛生法第3條第4款規定的病人，只要這4條件符合1項就可以。
也因此，國稅局也提醒納稅義務人，在列報扶養其他親屬或家屬的免稅額時，依所得稅法規定，應與受扶養親屬間有法定扶養義務及有實際扶養事實，才可列報。